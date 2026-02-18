*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、米耐久財受注、米住宅着工件数など

＜国内＞

08:50 貿易収支(1月) -2兆1421億円 1135億円

08:50 輸出(1月) 13.0％ 5.1％

08:50 輸入(1月) 3.3％ 5.2％

10:00 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)

16:15 訪日外客数(1月) 361.77万人



＜海外＞

10:00 NZ・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表 2.25％ 2.25％

16:00 英・消費者物価指数(1月) 3.1％ 3.4％

17:00 南ア・消費者物価指数(1月) 3.6％

22:30 米・耐久財受注(12月) -1.9％ 5.3％

22:30 米・住宅着工件数(12月) 131万戸

22:30 米・住宅建設許可件数(12月) 142万戸

23:15 米・鉱工業生産指数(1月) 0.4％ 0.4％

24:00 米・景気先行指数(1月) -0.3％

26:00 ブ・週次景気動向調査

30:00 米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(12月) 2202億ドル



米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(1月27日-28日会合分)

国際エネルギー機関(IEA)閣僚理事会(19日まで)



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》