今日の注目スケジュール：貿易収支、米耐久財受注、米住宅着工件数など

2026年2月18日 06:30

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、米耐久財受注、米住宅着工件数など
＜国内＞
08:50　貿易収支(1月)　-2兆1421億円　1135億円
08:50　輸出(1月)　13.0％　5.1％
08:50　輸入(1月)　3.3％　5.2％
10:00　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
16:15　訪日外客数(1月)　　361.77万人


＜海外＞
10:00　NZ・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表　2.25％　2.25％
16:00　英・消費者物価指数(1月)　3.1％　3.4％
17:00　南ア・消費者物価指数(1月)　　3.6％
22:30　米・耐久財受注(12月)　-1.9％　5.3％
22:30　米・住宅着工件数(12月)　131万戸
22:30　米・住宅建設許可件数(12月)　142万戸
23:15　米・鉱工業生産指数(1月)　0.4％　0.4％
24:00　米・景気先行指数(1月)　　-0.3％
26:00　ブ・週次景気動向調査
30:00　米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(12月)　　2202億ドル


米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(1月27日-28日会合分)

国際エネルギー機関(IEA)閣僚理事会(19日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

