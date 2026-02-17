*16:35JST 日経VI：低下、株価下落で取引時間中は警戒感広がる

日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は17日、前日比-1.21（低下率3.90％）の29.82と低下した。なお、高値は32.47、安値は29.82。昨日の米株式市場が休場で手掛かり材料に乏しく、今日の東京市場は取引開始時点では売り買いが交錯したが、その後は売りが優勢の展開となり、日経225先物は下落、日経VIは上昇した。取引時間中にはダウ平均先物が時間外取引で軟調な展開となったことや、円相場の先行き不透明感も意識され、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードが広がり、日経VIは取引時間中は上昇幅を広げる動きとなった。取引終了時に低下に転じた。

【日経平均VIとは】

日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。《SK》