*16:33JST 東証グロ－ス指数は小幅反落、利益確定売り出るが下値は堅い展開
東証グロース市場指数 970.16 -0.26／出来高 2億9546万株／売買代金 1989億円東証グロース市場250指数 739.93 -2.79／出来高 1億9044万株／売買代金 1665億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって小幅反落。値下がり銘柄数は324、値上がり銘柄数は250、変わらずは29。
前日16日の米国市場はプレジデントデーの祝日で休場。欧州主要市場は、英FTSETM100が0.26％高、独DAXが0.46％安、仏CAC40が0.06％高。
今日のグロ－ス市場は利益確定売りが出たが下値は堅い展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は0.37％安となった。昨日の米株式市場が休場で、また、欧州株式市場は主要指数が高安まちまちとなり、今日の東京市場の手掛かり材料となりにくかったが、昨日の東京市場で日経平均やTOPIXが下落する一方、東証グロース市場指数が2.4％高と大幅に上昇しており、今日も、東証プライムに比べ出遅れ感が強まっている新興市場に投資資金が向かいやすく、東証グロース市場指数は朝方は堅調に推移した。ただ、新興市場は昨日大幅高となった後ということもあり利益確定売りが出やすく、また、新興市場銘柄の4-12月期決算発表が一巡し、目先手掛かり材料不足で積極的な買いは続かず、朝方の買い一巡後は利益確定売りに押され、東証グロース市場指数は午前の中頃に下げに転じた。ただ、新興市場に固有の悪材料は特に見当たらないことから売り急ぐ動きはなく、下げに転じた後も下値は堅い展開。利益確定売りを吸収し東証グロース市場指数は取引終盤にかけてプラス圏に再浮上する場面があった。
個別では、営業利益が前期2.9倍に対し今期6.6％減予想と発表したカヤック＜3904＞、26年2月期業績予想を下方修正したアーキテクツSJ＜6085＞、引き続き株主優待制度の廃止が売り手掛かりとなったAI CROSS＜4476＞、25日線を下回り手仕舞い売りを誘ったマイクロ波化学＜9227＞が下げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やサンバイオ＜4592＞が下落。値下がり率上位には、キッズスター＜248A＞、ムービン＜421A＞などが顔を出した。
一方、「抗HIV抗体及びその製造方法」 が韓国で特許査定を受領したと発表した免疫生物＜4570＞、26年3月期業績予想を上方修正したポート＜7047＞、引き続き株主優待制度導入に伴う配当方針の変更が手掛かりとなったアスア＜246A＞、営業損益が前期6.77億円の赤字だが今期20.00億-25.00億円の黒字予想と発表し前日ストップ高で本日も買いが優勢となったパワーエックス＜485A＞が上げた。時価総額上位銘柄では、MTG＜7806＞やSyns＜290A＞が上昇。値上がり率上位には、窪田製薬HD＜4596＞、ビーマップ＜4316＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4596|窪田製薬ＨＤ | 226| 50| 28.41|
2| 4316|ビーマップ | 1449| 300| 26.11|
3| 4570|免疫生物研究所 | 2025| 400| 24.62|
4| 485A|パワーエックス | 3725| 700| 23.14|
5| 7794|イーディーピー | 2673| 500| 23.01|
6| 6081|アライドアーキ | 452| 80| 21.51|
7| 246A|アスア | 885| 150| 20.41|
8| 9338|ＩＮＦＯＲＩＣＨ | 3105| 500| 19.19|
9| 6166|中村超硬 | 1058| 150| 16.52|
10| 195A|ＭＵＳＣＡＴ ＧＲＯＵＰ | 1125| 150| 15.38|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6085|アキテクツＳＪ | 1215| -400| -24.77|
2| 248A|キッズスター | 1187| -263| -18.14|
3| 9227|マイクロ波化学 | 1065| -219| -17.06|
4| 3904|カヤック | 503| -95| -15.89|
5| 421A|ムービン | 1781| -238| -11.79|
6| 4476|ＡＩ ＣＲＯＳＳ | 1062| -121| -10.23|
7| 9562|ビジネスコーチ | 2455| -269| -9.88|
8| 6580|ライトアップ | 1841| -193| -9.49|
9| 147A|ソラコム | 1040| -108| -9.41|
10| 5027|ＡｎｙＭｉｎｄ | 492| -50| -9.23|《SK》
