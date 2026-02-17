ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は4日続落、ソフトバンクGやアドバンテストが2銘柄で約273円分押し下げ

2026年2月17日 16:30

*16:30JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は4日続落、ソフトバンクGやアドバンテストが2銘柄で約273円分押し下げ
17日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり100銘柄、値下がり125銘柄、変わらず0銘柄となった。

16日の米国株式市場は休場。17日の日経平均は反発して取引を開始した。寄付き後は米国市場休場の影響から終始方向感に乏しい展開となり、為替が円高基調で推移したことが重荷となり、買い戻しの勢いは限定的だった。発表された企業業績に関する報などが断続的に売買材料となる一方、売り注文が先行する時間帯もみられ、指数は前場にかけて値を消す局面が続いた。需給面では大型株中心の売り圧力が強く、上値の重さが意識される展開となった。市場参加者からは日銀の金融政策観測にも関心が寄せられ、終日を通して方向感の定まらない展開となった。

大引けの日経平均は前日比239.92円安の56566.49円となった。東証プライム市場の売買高は22億7457万株、売買代金は6兆3092億円、業種別では繊維製品、ガラス・土石製品、石油・石炭製品などが値上がり率上位、銀行業、情報・通信業、サービス業などが値下がり率上位となっている。東証プライム市場の値上がり銘柄は42.3％、対して値下がり銘柄は54.1％となっている。

値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約191円押し下げた。同2位はアドバンテスト＜6857＞となり、信越化＜4063＞、リクルートHD＜6098＞、ファナック＜6954＞、ソニーG＜6758＞、大塚HD＜4578＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約77円押し上げた。同2位はTDK＜6762＞となり、ファーストリテ＜9983＞、村田製＜6981＞、太陽誘電＜6976＞、イビデン＜4062＞、テルモ＜4543＞などがつづいた。


*15:30現在

日経平均株価 　56566.49(-239.92)

値上がり銘柄数 100(寄与度+360.39)
値下がり銘柄数 125(寄与度-600.31)
変わらず銘柄数 0


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜8035＞　東エレク　　　　　　 42150　 770　 77.21
＜6762＞　TDK　　　　　　　　2280　 108　 54.15
＜9983＞　ファーストリテ　　　 67410　 540　 43.32
＜6981＞　村田製作所　　　　　　3509　 226　 18.13
＜6976＞　太陽誘電　　　　　　　4444　 356　 11.90
＜4062＞　イビデン　　　　　　　8945　 165　 11.03
＜4543＞　テルモ　　　　　　　1946.5　 37.5　 10.03
＜7203＞　トヨタ自動車　　　　　3713　 47　 7.86
＜9843＞　ニトリHD　　　　　　 3432　 86　 7.19
＜4506＞　住友ファーマ　　　　　3184　 213.5　 7.14
＜3659＞　ネクソン　　　　　　　3191　 95　 6.35
＜2802＞　味の素　　　　　　　　4637　 89　 5.95
＜6988＞　日東電工　　　　　　　3580　 34　 5.68
<6902>　デンソー　　　　　　　2255　 41.5　 5.55
<8267>　イオン　　　　　　　　2360　 51.5　 5.16
<6645>　オムロン　　　　　　　4859　 154　 5.15
<7735>　SCREEN　　　　　21220　 370　 4.95
<5332>　TOTO　　　　　　　6025　 250　 4.18
<6971>　京セラ　　　　　　　2613.5　 15　 4.01
<7731>　ニコン　　　　　　　　1941　 104.5　 3.49

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 4449　 -239 -191.73
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 26795　 -305　-81.56
＜4063＞　信越化　　　　　　　　5423　 -195　-32.59
＜6098＞　リクルートHD　　　　 6114　 -251　-25.17
＜6954＞　ファナック　　　　　　6509　 -139　-23.23
＜6758＞　ソニーG　　　　　　　 3487　 -121　-20.22
＜4578＞　大塚HD　　　　　　　 10310　 -400　-13.37
<8830>　住友不動産　　　　　　4842　 -183　-12.23
<8031>　三井物産　　　　　　　5430　 -171　-11.43
<4519>　中外製薬　　　　　　　9170　 -112　-11.23
<9433>　KDDI　　　　　　　2670　 -23.5　 -9.43
<7733>　オリンパス　　　　　1562.5　 -51.5　 -6.89
<6501>　日立製作所　　　　　　4897　 -189　 -6.32
<6273>　SMC　　　　　　　 72700　 -1800　 -6.02
<4307>　野村総合研究所　　　　3930　 -176　 -5.88
<5713>　住友金属鉱山　　　　　9320　 -347　 -5.80
<6301>　小松製作所　　　　　　7602　 -172　 -5.75
<7269>　スズキ　　　　　　　　2308　 -41.5　 -5.55
<8015>　豊田通商　　　　　　　6554　 -52　 -5.21
<7011>　三菱重工業　　　　　　4820　 -140　 -4.68《CS》

