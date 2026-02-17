関連記事
東証業種別ランキング：繊維業が上昇率トップ
東証業種別ランキング：繊維業が上昇率トップ
繊維業が上昇率トップ。そのほかガラス・土石製品、石油・石炭製品、空運業、輸送用機器なども上昇。一方、銀行業が下落率トップ。そのほか情報・通信業、サービス業、倉庫・運輸関連業、機械なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 繊維業 ／ 1,017.93 ／ 2.47
2. ガラス・土石製品 ／ 2,143.79 ／ 1.35
3. 石油・石炭製品 ／ 3,035.45 ／ 1.31
4. 空運業 ／ 264.97 ／ 1.07
5. 輸送用機器 ／ 5,619.61 ／ 0.79
6. 金属製品 ／ 1,737.93 ／ 0.63
7. 建設業 ／ 3,133.56 ／ 0.59
8. ゴム製品 ／ 5,838.97 ／ 0.56
9. 小売業 ／ 2,440.52 ／ 0.41
10. 陸運業 ／ 2,408.43 ／ 0.37
11. 電力・ガス業 ／ 760.38 ／ 0.29
12. その他製品 ／ 6,145.8 ／ 0.23
13. 鉱業 ／ 1,091.71 ／ 0.13
14. 精密機器 ／ 13,679.75 ／ 0.10
15. パルプ・紙 ／ 701.13 ／ 0.10
16. 保険業 ／ 3,357.35 ／ 0.09
17. 化学工業 ／ 2,920.14 ／ -0.13
18. 鉄鋼 ／ 856.06 ／ -0.14
19. 海運業 ／ 1,876.87 ／ -0.17
20. 食料品 ／ 2,699.64 ／ -0.43
21. 水産・農林業 ／ 834.54 ／ -0.47
22. 不動産業 ／ 3,074.65 ／ -0.51
23. 証券業 ／ 920.62 ／ -0.54
24. 医薬品 ／ 4,221.95 ／ -0.54
25. 電気機器 ／ 6,733.09 ／ -0.82
26. 卸売業 ／ 6,123.48 ／ -0.82
27. その他金融業 ／ 1,425.16 ／ -0.87
28. 非鉄金属 ／ 4,865.16 ／ -1.14
29. 機械 ／ 5,313.92 ／ -1.43
30. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,745.19 ／ -1.48
31. サービス業 ／ 2,795.92 ／ -1.73
32. 情報・通信業 ／ 7,079.89 ／ -1.98
33. 銀行業 ／ 614.5 ／ -2.21《CS》
