ファインデックス 「成長戦略・株主還元方針 2026-2030」の策定
*14:41JST ファインデックス---「成長戦略・株主還元方針 2026-2030」の策定
ファインデックス＜3649＞は12日、2026年12月期から2030年12月期までの5カ年を対象にした「成長戦略・株主還元方針 2026-2030」を策定したと発表した。
中長期的な企業価値向上と株主還元の充実を目的に、従来の配当性向30％目標から配当性向50％への引上げを決め、配当の下限を自己資本配当率(DOE)8.5％に設定するなど株主還元の水準と安定性を抜本的に強化する方針を打ち出した。
加えて成長投資に必要な自己資本を内部で確保しつつ既存・新規事業への積極投資を優先する一方、高いシナジーが見込めるM&A機会には機動的に対応する考えを示している。
さらに最適な資本構成の構築を通じて株主価値最大化を図るとともに、自己株式のRS・J-ESOPへの積極活用を通じて成長意欲の向上と株主との価値共有を図る計画とした。
業績・配当の数値目標としては、2025年12月期実績の1株当たり配当額22.0円から2026年計画27.0円、さらに2030年には48.0円へと段階的な増配計画を掲げている。
売上高は2025年の61.09億円から2030年は85.20億円、営業利益も17.90億円から32.20億円へと拡大を見込んでいる。《AK》
