*14:10JST 出来高変化率ランキング（13時台）～河西工、キッズバイオなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月17日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜6072＞ 地盤ネットH 22004200 451361.32 366.47% 0.2595%
＜2251＞ JGBダブル 1350850 43920.048 331.70% -0.008%
＜6721＞ ウインテスト 11757600 97845.46 296.46% 0.1803%
＜7256＞ 河西工 5229900 92163.26 293.07% 0.3755%
＜4170＞ KaizenPF 3333400 47927.08 274.03% 0.047%
＜6235＞ オプトラン 1423100 459418.22 243.44% 0.0658%
＜3168＞ MERF 1196300 202576.42 243.09% 0.2277%
＜6779＞ 日電波 5033800 825445.16 212.39% 0.0566%
＜4222＞ 児玉化 2374100 444839.38 202.80% 0.1756%
＜6227＞ AIメカテック 1350200 3737641 200.02% 0.1682%
＜1514＞ 住石HD 12584400 3032081.14 189.66% 0.2807%
＜7033＞ MSOL 607300 157517.18 182.94% 0.1272%
＜4584＞ キッズバイオ 6048700 307725.12 180.07% 0.0694%
＜9324＞ 安田倉庫 242300 122729.7 174.32% -0.042%
＜421A＞ ムービン 460700 157429.5 171.48% -0.1208%
＜2845＞ NFナスヘッジ 99273 79788.853 167.12% -0.0085%
＜366A＞ ウェルネスC 454200 83642.64 162.86% -0.0628%
＜7047＞ ポート 829000 396530.38 161.52% 0.0845%
＜4570＞ 免疫生物 2297800 880419.36 154.20% 0.1384%
＜4935＞ リベルタ 2398500 196594.58 152.97% 0.0427%
<485A> パワーエックス 5245300 4436603.08 152.24% 0.2066%
<8737> あかつき 538600 87706.5 150.95% 0.0833%
<6284> ASB機械 179700 369529.8 145.81% 0.0688%
<6877> OBARA－G 199400 219225.4 145.03% 0.0557%
<4506> 住友ファーマ 26299700 20312370.5 140.20% 0.0826%
<1473> Oneトピクス 71390 80054.09 139.06% -0.0103%
<3446> JTECCORP 892500 669681.02 138.71% 0.1775%
<4047> 関電化 1238000 573872.42 138.17% -0.0035%
<6167> 冨士ダイス 2626700 1028222.16 132.71% 0.1148%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
