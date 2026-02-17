ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～河西工、キッズバイオなどがランクイン

2026年2月17日 14:10

印刷

記事提供元：フィスコ

*14:10JST 出来高変化率ランキング（13時台）～河西工、キッズバイオなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[2月17日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜6072＞ 地盤ネットH　　　 　22004200 　451361.32　 366.47% 0.2595%
＜2251＞ JGBダブル　　　 　1350850 　43920.048　 331.70% -0.008%
＜6721＞ ウインテスト　　　 　11757600 　97845.46　 296.46% 0.1803%
＜7256＞ 河西工　　　　　　 　5229900 　92163.26　 293.07% 0.3755%
＜4170＞ KaizenPF　 　3333400 　47927.08　 274.03% 0.047%
＜6235＞ オプトラン　　　　 　1423100 　459418.22　 243.44% 0.0658%
＜3168＞ MERF　　　　　 　1196300 　202576.42　 243.09% 0.2277%
＜6779＞ 日電波　　　　　　 　5033800 　825445.16　 212.39% 0.0566%
＜4222＞ 児玉化　　　　　　 　2374100 　444839.38　 202.80% 0.1756%
＜6227＞ AIメカテック　　 　1350200 　3737641　 200.02% 0.1682%
＜1514＞ 住石HD　　　　　 　12584400 　3032081.14　 189.66% 0.2807%
＜7033＞ MSOL　　　　　 　607300 　157517.18　 182.94% 0.1272%
＜4584＞ キッズバイオ　　　 　6048700 　307725.12　 180.07% 0.0694%
＜9324＞ 安田倉庫　　　　　 　242300 　122729.7　 174.32% -0.042%
＜421A＞ ムービン　　　　　 　460700 　157429.5　 171.48% -0.1208%
＜2845＞ NFナスヘッジ　　 　99273 　79788.853　 167.12% -0.0085%
＜366A＞ ウェルネスC　　　 　454200 　83642.64　 162.86% -0.0628%
＜7047＞ ポート　　　　　　 　829000 　396530.38　 161.52% 0.0845%
＜4570＞ 免疫生物　　　　　 　2297800 　880419.36　 154.20% 0.1384%
＜4935＞ リベルタ　　　　　 　2398500 　196594.58　 152.97% 0.0427%
<485A> パワーエックス　　 　5245300 　4436603.08　 152.24% 0.2066%
<8737> あかつき　　　　　 　538600 　87706.5　 150.95% 0.0833%
<6284> ASB機械　　　　 　179700 　369529.8　 145.81% 0.0688%
<6877> OBARA－G　　 　199400 　219225.4　 145.03% 0.0557%
<4506> 住友ファーマ　　　 　26299700 　20312370.5　 140.20% 0.0826%
<1473> Oneトピクス　　 　71390 　80054.09　 139.06% -0.0103%
<3446> JTECCORP　 　892500 　669681.02　 138.71% 0.1775%
<4047> 関電化　　　　　　 　1238000 　573872.42　 138.17% -0.0035%
<6167> 冨士ダイス　　　　 　2626700 　1028222.16　 132.71% 0.1148%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事