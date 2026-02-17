関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～地盤ネットH、JGBダブルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月17日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6072＞ 地盤ネットH 11430500 451361.32 339.05% 0.3597%
＜2251＞ JGBダブル 934390 43920.048 306.97% -0.0053%
＜7256＞ 河西工 5229900 92163.26 293.07% 0.3755%
＜4170＞ KaizenPF 2511600 47927.08 247.31% 0.1705%
＜6721＞ ウインテスト 5276400 97845.46 212.2% 0.1229%
＜6235＞ オプトラン 1063000 459418.22 210.18% 0.122%
＜2673＞ 夢隊 1833400 76934.46 198.29% 0.1084%
＜6779＞ 日電波 3240900 825445.16 159.66% 0.1107%
＜3168＞ MERF 548500 202576.42 148.25% 0.0706%
＜7033＞ MSOL 452000 157517.18 146.57% 0.1499%
＜4584＞ キッズバイオ 4566200 307725.12 145.54% 0.1312%
＜4222＞ 児玉化 1317700 444839.38 133.48% 0.2188%
＜7047＞ ポート 645900 396530.38 129.73% 0.0934%
＜6227＞ AIメカテック 738900 3737641 125.92% 0.132%
＜2511＞ NF外債 403200 133968.548 121.69% -0.0008%
＜4935＞ リベルタ 1795000 196594.58 117.92% -0.008%
＜421A＞ ムービン 290700 157429.5 115.89% -0.1129%
＜6284＞ ASB機械 132700 369529.8 108.27% 0.0688%
＜1514＞ 住石HD 6664900 3032081.14 105.71% 0.1361%
＜4047＞ 関電化 903600 573872.42 99.96% 0.0534%
<8737> あかつき 355200 87706.5 99.13% 0.061%
<9324> 安田倉庫 128500 122729.7 98.02% -0.0328%
<4570> 免疫生物 1400900 880419.36 92.48% 0.1076%
<7940> ウェーブロック 43400 24865.72 88.79% -0.0086%
<5246> ELEMENTS 1642000 490312.04 88.37% 0.0489%
<3529> アツギ 386800 141104.48 85.64% 0.0428%
<4587> ペプチド 1785300 1058770.55 84.45% -0.0918%
<6877> OBARA－G 120900 219225.4 83.57% 0.0798%
<2780> コメ兵HD 309800 537624 79.48% 0.0696%
<4425> Kudan 1058700 1224889.76 78.16% 0.0342%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
