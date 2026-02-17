ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～地盤ネットH、JGBダブルなどがランクイン

2026年2月17日 10:36

印刷

記事提供元：フィスコ

*10:36JST 出来高変化率ランキング（10時台）～地盤ネットH、JGBダブルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[2月17日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6072＞ 地盤ネットH　　　 11430500 　451361.32　 339.05% 0.3597%
＜2251＞ JGBダブル　　　　934390 　43920.048　 306.97% -0.0053%
＜7256＞ 河西工　　　　　　　5229900 　92163.26　 293.07% 0.3755%
＜4170＞ KaizenPF　　2511600 　47927.08　 247.31% 0.1705%
＜6721＞ ウインテスト　　　　5276400 　97845.46　 212.2% 0.1229%
＜6235＞ オプトラン　　　　　1063000 　459418.22　 210.18% 0.122%
＜2673＞ 夢隊　　　　　　　　1833400 　76934.46　 198.29% 0.1084%
＜6779＞ 日電波　　　　　　　3240900 　825445.16　 159.66% 0.1107%
＜3168＞ MERF　　　　　　548500 　202576.42　 148.25% 0.0706%
＜7033＞ MSOL　　　　　　452000 　157517.18　 146.57% 0.1499%
＜4584＞ キッズバイオ　　　　4566200 　307725.12　 145.54% 0.1312%
＜4222＞ 児玉化　　　　　　　1317700 　444839.38　 133.48% 0.2188%
＜7047＞ ポート　　　　　　　645900 　396530.38　 129.73% 0.0934%
＜6227＞ AIメカテック　　　738900 　3737641　 125.92% 0.132%
＜2511＞ NF外債　　　　　　403200 　133968.548　 121.69% -0.0008%
＜4935＞ リベルタ　　　　　　1795000 　196594.58　 117.92% -0.008%
＜421A＞ ムービン　　　　　　290700 　157429.5　 115.89% -0.1129%
＜6284＞ ASB機械　　　　　132700 　369529.8　 108.27% 0.0688%
＜1514＞ 住石HD　　　　　　6664900 　3032081.14　 105.71% 0.1361%
＜4047＞ 関電化　　　　　　　903600 　573872.42　 99.96% 0.0534%
<8737> あかつき　　　　　　355200 　87706.5　 99.13% 0.061%
<9324> 安田倉庫　　　　　　128500 　122729.7　 98.02% -0.0328%
<4570> 免疫生物　　　　　　1400900 　880419.36　 92.48% 0.1076%
<7940> ウェーブロック　　　43400 　24865.72　 88.79% -0.0086%
<5246> ELEMENTS　　1642000 　490312.04　 88.37% 0.0489%
<3529> アツギ　　　　　　　386800 　141104.48　 85.64% 0.0428%
<4587> ペプチド　　　　　　1785300 　1058770.55　 84.45% -0.0918%
<6877> OBARA－G　　　120900 　219225.4　 83.57% 0.0798%
<2780> コメ兵HD　　　　　309800 　537624　 79.48% 0.0696%
<4425> Kudan　　　　　1058700 　1224889.76　 78.16% 0.0342%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事