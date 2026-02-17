*10:09JST インターネットインフィニティー---配当方針変更と配当予想修正(増配)

インターネットインフィニティー＜6545＞は13日、取締役会で配当方針の変更及び2026年３月期の配当予想の修正を決議したと発表した。変更前は連結配当性向25％を目途としていたが、利益還元のさらなる強化と資本効率の一層の向上を目的に、連結配当性向の目途を30％に引き上げることを基本方針として定めた。

この配当方針変更を受け、2026年3月期の年間配当予想は前回予想の合計15円から修正され、期末配当を含む年間合計が18円となった。前期実績(2025年3月期)は年間12円であったのに対し、今回の修正では前回予想比で3円の増配となる予想となっている。この増配は配当方針の変更に基づくものである。

配当予想の修正内容として、第2四半期末配当は実績として0円で維持される一方、期末配当が前回予想から増加し、年間配当は18円となる計画である。また、最終的な配当金の支払は2026年６月下旬開催予定の第22期定時株主総会の承認を経て正式に決定される予定である。《KM》