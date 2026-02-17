会員登録
|
会員ページ
トップ
企業・産業
企業・産業トップ
自動車
自動車トップ
自動車・二輪車・部品
自動車・バイク新製品
電気機器
IT・情報通信
精密機器・半導体
サービス・小売
サービス・小売トップ
スーパー・コンビニ・百貨店
商社・卸売業
サービス業
小売業
化学・製薬
運輸・航空
運輸・航空トップ
運輸・物流・鉄道
船舶・航空業
金融・保険
企業・産業その他
レジャー・娯楽業
電気・ガス・水道業
石油・鉱工業
繊維・アパレル業
ゴム製品
製紙・印刷業
その他製造業
農林水産
企業・産業一般
食品・飲食
食品製造業
飲食業
広告・メディア・出版
広告関連業
メディア・新聞・出版・放送
建設・不動産
建設
メディア・新聞・出版・放送
鉄鋼・機械
鉄鋼・非鉄金属業
機械・プラント
医療・美容・福祉
医療・美容
福祉・介護
マーケット
マーケットトップ
株式市場
株式市場トップ
東京株式市場
海外株式市場
国内新興市場
分析・コラム
分析・コラムトップ
分析・コラム
マーケット・センサー
相場格言
注目トピックス
注目トピックストップ
注目トピックス
マーケットの話題
個別株
個別株トップ
個別株
決算・財務情報
注目銘柄
銘柄フラッシュ
銘柄フラッシュトップ
銘柄フラッシュ
銘柄診断
外国為替
金相場
原油相場
経済
経済トップ
経済指標・統計
雇用・就職・労働
経済政策
企業プレスリリース
経営・ビジネス
経営・ビジネストップ
経営・ビジネス戦略
経営・ビジネス戦略トップ
経営・マネジメント
ビジネス戦略
仕事術・テクノロジー
仕事術・テクノロジートップ
仕事術
技術・テクノロジー・IT
会計・法務
会計・法務トップ
会計・ファイナンス
法務・コンプライアンス
中国ビジネス
政治・社会
政治・社会トップ
国内政治
国内政治トップ
国内政治
普天間基地・在日米軍
外交・国際関係
外交・国際関係トップ
外交・国際関係
軍事・防衛
社会
社会トップ
社会
計画停電・電力需給・節電対策
原子力発電・放射能
IT・サイエンス
IT・サイレンストップ
インターネット・セキュリティ
インターネット・セキュリティトップ
インターネット・ウェブサービス
通信サービス
セキュリティ・プライバシー
検索エンジン・SEO
SNS、ソーシャルサービス
クラウドサービス
ケータイ・スマホ・タブレット
ケータイ・スマホ・タブレットトップ
ケータイ・スマホ
iPhone・iPad・Mac
タブレット・ウェアラブル端末
iOS / android アプリ
スマホ周辺機器・アクセサリ
PC・家電・周辺機器
PC・家電・周辺機器トップ
生活家電
AV機器・カメラ
PC・ハードウェア・周辺機器
宇宙技術・天体
サイエンス
サイエンストップ
サイエンス
自然環境・動植物
研究・開発
ソフトウェア・OS
AI・テクノロジー
ロボット・人工知能（AI）
ドローン（無人航空機）
プログラミング
スパコン
ITソリューション
ゲーム・玩具
ゲーム関連
玩具・おもちゃ
電子書籍
IT・サイエンスその他
テクノロジー・サイエンスの話題
知的財産権
ライフハック
ライフ
ライフトップ
ファッション
グルメ・食品
グルメ・食品トップ
グルメ・食品
お菓子・スイーツ
お酒・アルコール
旅行・ホビー・ライフ
旅行・ホビー・ライフトップ
旅行・レジャー
文具・雑貨・生活用品
イベント
メンズライフ
ライフの話題
恋愛・結婚
美容・健康
美容・健康トップ
美容
健康
教育・家族
教育
家庭・家族
コンビニ・ショッピング
コンビニ
ショッピング
スポーツ用品
しごと
お金・マネー
音楽・芸術
猫・犬・動物
エンタメ
エンタメトップ
芸能
芸能トップ
芸能
CM・プロモーション
映画
アニメ・マンガ
音楽
音楽トップ
音楽
オペラ・ミュージカル
クラシック音楽
洋楽
韓流
韓流トップ
韓流・芸能一般・エンタメ
K-POP
韓流ドラマ
韓国映画
韓流ファッション
スポーツ
エンタメその他
もっと
環境・エコ
環境・エコトップ
HV・EV・エコカー
太陽光・自然エネルギー
スマートグリッド
蓄電池・2次電池
エコその他
ベンチャー・中小企業
ベンチャー・中小企業トップ
法人向け製品・サービス
消費者向け製品・サービス
中小企業その他
国際
国際トップ
国際政治
国際経済
戦争・紛争
ホーム
>
マーケット
>
金相場
> 記事
NY金：プレジデンツデーの祝日のため休場
2026年2月17日 07:37
記事提供元：
フィスコ
*07:37JST NY金：プレジデンツデーの祝日のため休場
NY金先物市場はプレジデンツデーの祝日のため休場《CS》
スポンサードリンク
関連記事
おすすめ記事
デイリー
週間
月間
01
相場展望2月16日号 米国株: FRB利下げ観測後退と、AI懸念でハイテク株が売られ急落 日本株: 自民党圧勝のご祝儀相場⇒冷静さ取..
02
後場に注目すべき3つのポイント～買い先行もマイナス圏に転落
03
海外勢のフロー限られ押し目狙いのスタンス／東京株オープニングコメント
04
今日の為替市場ポイント：日米金利差を意識
05
前場に注目すべき3つのポイント～海外勢のフロー限られ押し目狙いのスタンス～
01
相場展望2月12日号 米国株: ドル安が急進展->「基軸通貨ドル」信認に飛び火すると大波乱 日本株: 「高市ラリー」による大幅高と、..
02
「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比250円高の57850円
03
米国株見通し：底堅いか、利下げ余地なら買い継続
04
12日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は大幅続落、AIによる混乱懸念が再燃
05
米国株式市場はまちまち、FRB高官のタカ派発言が重し
01
相場展望2月12日号 米国株: ドル安が急進展->「基軸通貨ドル」信認に飛び火すると大波乱 日本株: 「高市ラリー」による大幅高と、..
02
【日本株2026】日経平均5万円台の先に見える「真の復活」 三菱商事から東エレクまで、グローバル基準で選ぶ勝ち組銘柄
03
相場展望1月19日号 米国株: 不透明感強まる、関税判決・グリーンランド・FRB独立性・政治等 日本株: 高市・与党に、対抗勢力「中..
04
分配金【利回り4.7%超】稼働率99.4%の高水準。賃料改定で成長狙う総合型REIT
05
相場展望1月22日号 米国株: グリーンランド関税でトリプル安出現⇒撤回でトリプル高も警戒 日本株: 衆院投開票日2/8までは「高市..
人気のビジネス書籍
自由にあきらめずに生きる 外資系金融ママがわが子へ伝えたい 人生とお金の本質
「会社四季報」業界地図 2026年版
50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え
【全面改訂 第3版】ほったらかし投資術
改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学
©2023 Zaikei Shimbun All rights reserved.