ホーム > マーケット > 金相場 > 記事

NY金：プレジデンツデーの祝日のため休場

2026年2月17日 07:37

印刷

記事提供元：フィスコ

*07:37JST NY金：プレジデンツデーの祝日のため休場
NY金先物市場はプレジデンツデーの祝日のため休場《CS》

関連記事