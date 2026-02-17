関連記事
前日に動いた銘柄 part2 クオリプス、パワーエックス、Zenmuなど
銘柄名<コード16日終値⇒前日比
ニトリHD＜9843＞ 3346 +288
前週末に第3四半期決算を開示。
コカBJH＜2579＞ 3875 +321
今期最終利益は黒字浮上。
サンリオ＜8136＞ 5692 +228
想定以上の決算を引き続き好調。
マーケットエンタープライズ＜3135＞ 1107 -300
今期業績予想を下方修正。
クオンツ総研ホールディングス＜9552＞ 855 -193
10-12月期は営業減益着地。
エア・ウォーター＜4088＞ 2080 -383.5
内部統制再評価で2026年3月期最終損益予想を赤字へ下方修正。
オリンパス＜7733＞ 1614 -238.5
今期利益予想を下方修正。
ベース＜4481＞ 3240 +289
2026年12月期は2ケタ営業増益で69円増配を予想。
グリコ＜2206＞ 5858 +76
上限7.23％の自社株買い実施へ。
パワーエックス＜485A＞ 3025 +500
営業損益が前期6.77億円の赤字・今期20.00億-25.00億円の黒字予想。
コンヴァノ＜6574＞ 149 +19
第3四半期累計の営業利益44.14億円。上期の18.42億円から伸長。
期末配当は無配から1円に修正。
AI CROSS＜4476＞ 1183 -400
株主優待制度を廃止。
Zenmu＜338A＞ 6400 +1000
25年12月期営業利益88.3％増。従来予想の47.0％増を上回る。
TMN＜5258＞ 368 -80
26年3月期業績予想を下方修正。
和心＜9271＞ 1127 +150
営業利益は前期36％増・今期32％増予想。株主優待制度導入も発表。
ジモティー＜7082＞ 754 -101
26年12月期純利益19.3％減予想。
クオリプス＜4894＞ 10950 +1500
ヒト(同種) iPS 細胞由来心筋細胞シートに関し薬事審議会部会の議題に掲載。
トレンダーズ＜6069＞ 814 -193
26年3月期業績予想を下方修正。
アスア＜246A＞ 735 +100
株主優待制度導入に伴う配当方針の変更を発表。《CS》
