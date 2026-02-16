*21:39JST True Data---3Qは2ケタ増収・2ケタ以上の増益、ストック型の収益基盤の強化が進む

True Data＜4416＞は12日、2026年3月期第3四半期（25年4月-12月）決算を発表した。売上高が前年同期比16.9%増の13.23億円、営業利益が同20.8%増の0.50億円、経常利益が同36.9%増の0.56億円、四半期純利益が同706.1%増の0.40億円となった。

当第3四半期累計期間においては、主力サービスである「イーグルアイ」の契約社数を着実に積み上げたほか、前四半期に納品した大手小売向けリテールDXサービスやAIソリューションの垂直展開による業績貢献もあり、ストック型の収益基盤の強化が進んだ。加えて、さらなる販路の拡大やサービスの水平展開を強力に推進するため、あらたと日用品・化粧品業界へのデータ活用ソリューション提供に向けた戦略的業務提携契約を締結したほか、三井物産グループのMBKデジタルが提供する広告ソリューション「POS Impact Ads」に、同社の広告用購買セグメントデータの連携を開始した。

2026年3月期通期の業績予想については、同日、業績予想の修正を発表した。売上高が前期比17.7%増（前回予想比8.5%減）の18.30億円、営業利益が同23.8%増（同62.6%減）の0.60億円、経常利益が同31.8%増（同60.1%減）の0.64億円、当期純利益が同242.8%増（同65.1%減）の0.45億円としている。《AK》