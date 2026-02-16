*21:26JST 井関農機---25年12月期は2ケタ増収・大幅な増益、国内及び海外の売上高が伸長

井関農機＜6310＞は13日、2025年12月期連結決算を発表した。売上高が前期比10.3%増の1,857.70億円、営業利益が同120.1%増の42.25億円、経常利益が同161.1%増の41.19億円、親会社株主に帰属する当期純利益が27.57億円（前期は30.22億円の損失）となった。

国内売上高は前期比14.5%増の1,294.52億円となった。農機製品・作業機は農家の購買意欲の高まりを的確に捉え増収、さらに安定収益源であるメンテナンス収入の続伸、施設大型物件の複数完工もあり、国内合計では大幅な増収となった。

海外売上高は同1.7%増の563.18億円となった。欧州はイギリスIUK社の連結化とフランスIF社の堅調により、ドイツIMG社の仕入商品特需があった前年と同水準を維持、北米市場では弱含みが継続し減収となったものの、アジアでカバーし、海外合計では増収基調を維持した。

2026年12月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比3.1%減の1,800.00億円、営業利益が同42.0%増の60.00億円、経常利益が同18.9%増の49.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同8.8%増の30.00億円を見込んでいる。《AK》