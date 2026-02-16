*20:00JST シンカ---25年12月期は2ケタ増収・最終利益は大幅増益、カイクラのアクティブユーザー数が3,000社を突破

シンカ＜149A＞は13日、2025年12月期決算を発表した。売上高が前期比18.8%増の14.64億円、営業利益が同23.0%減の0.60億円、経常利益が同27.2%減の0.62億円、当期純利益が同167.2%増の0.42億円となった。

同社は、主に販売注力業界である自動車業界を中心にコミュニケーションプラットフォームであるカイクラの継続的な販売とサービス提供に努めた。その結果、当事業年度のカイクラアクティブユーザー数は3,182社（前事業年度末比10.1％増）、6,202拠点（前事業年度末比9.8％増）となった。

2026年12月期通期の業績予想については、売上高が前期比26.9%増の18.58億円、なお、人材強化およびAI分野への大規模な戦略投資を実施する方針であることから、営業損失は5.79億円、経常損失は5.80億円、当期純損失は5.46億円を見込んでいる。《AK》