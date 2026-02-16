関連記事
記事提供元：フィスコ
*19:58JST スペースシャワーSKIYAKIホールディングス---通期連結業績予想及び配当予想の修正（増配）
スペースシャワーSKIYAKIホールディングス＜4838＞は13日、2025年11月13日に公表した2026年3月期（2025年4月1日～2026年3月31日）の通期連結業績予想及び配当予想の修正を発表した。
売上高は前回予想の220.00億円。営業利益は前回予想比18.8％（3.00億円）増の19.00億円。経常利益は前回予想比19.0％（3.10億円）増の19.40億円。親会社株主に帰属する純利益は前回予想比21.9％（2.10億円）増の11.70億円。1株当たり当期純利益は前回予想比13.28円増の71.64円。
2026年3月期第3四半期会計期間において、同社グループ全体の売上高は概ね計画通りに推移している。一方、ライブ・コンテンツ事業において、高い利益率を実現したアーティストマネジメント及びレーベル・エージェント関連売上の構成比が上昇したことにより、営業利益は当初想定を上回る見込みとなった。これらの状況を踏まえ、2025年11月13日公表の業績予想を修正した。
業績予想の修正を踏まえ、期末配当を前回発表の1株当たり20.00円から4.00円増配し、24.00円に予想を引き上げた。同社2026年3月期～2028年3月期の中期経営計画期間中において、連結配当性向35％～45％を目標に累進配当を継続することを基本方針としている。《AK》
