個別銘柄戦略: 朝日インテックやマイクロニクスに注目

記事提供元：フィスコ
*09:30JST
先週末13日の米株式市場でNYダウは48.95ドル高の49,500.93ドル、ナスダック総合指数は50.48pt安の22,546.67pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比610円高の57,600円。為替は1ドル＝152.50-60円。今日の東京市場では、第3四半期累計の営業利益は65.7％増で発行済株式数の2.44％上限の自社株買い・消却も発表したラクス＜3923＞、営業利益が前期12.0％増・今期20.5％増予想と発表したNSグループ＜471A＞、営業利益が前期31.6％増・今上期62.5％増予想と発表したマイクロニクス＜6871＞、26年3月期業績と配当予想を上方修正した三井金属＜5706＞、26年3月期業績予想を上方修正した東邦鉛＜5707＞、26年6月期業績と配当予想を上方修正した朝日インテック＜7747＞、26年3月期業績予想を上方修正したSOMPO＜8630＞などが物色されそうだ。一方、25年12月期営業利益が50.2％増と従来予想の2.0倍を下回ったAppier＜4180＞、25年12月期営業利益が9.0％減と従来予想の1.2％減を下回ったリガク＜268A＞、第3四半期累計の営業利益が18.0％増と上期の84.3％増から増益率が縮小した野村マイクロ＜6254＞、営業利益が前期19.4％減・今期24.5％減予想と発表したタツモ＜6266＞、営業利益が前期13.3％減・今期6.9％減予想と発表した住友林＜1911＞、26年3月期利益予想を下方修正したオリンパス＜7733＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
