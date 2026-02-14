*14:26JST 国内外の注目経済指標：日本の10-12月期GDPはプラス成長の予想

2月16日－20日発表予定の経済指標予想については以下の通り。

■16日（月）午前8時50分発表予定

○(日)10－12月期国内総生産-予想：前期比年率＋1.6％

民間消費や設備投資が底堅い動きとなったことから、成長率はプラスに転じる見込み。ただ、外需は輸出入ともに小幅に減少したとみられ、サービス輸出が低調だったことから、成長率に対しては中立とみられる。

■18日（水）午後10時30分発表予定

○(米)12月耐久財受注-予想：前月比－1.9％

参考となる11月実績は＋5.3％の高い伸びとなった。12月については反動減が予想される。ただ、輸送用機器を除く受注はプラスとなる可能性がある。

■19日（木）午後10時30分発表予定

○（米)12月貿易収支-予想：－558億ドル

参考となる11月実績は－568億ドル。12月については輸出入額の大幅な増加は予想されていないため、貿易赤字は11月実績に近い水準となる可能性がある。

■20日（金）午前8時30分発表予定

○(日)1月全国消費者物価コア指数-予想：前年比＋2.0％

参考となる12月実績は前年比＋2.4％にとどまった。ガソリン価格の低下が要因。1月については食料品の上昇率がやや鈍化したとみられており、そのほかの項目でも上昇率はやや鈍化しているため、コアインフレ率は12月実績を下回る見込み。

○その他の主な経済指標の発表予定

・16日（月）：（欧）12月ユーロ圏鉱工業生産

・17日（火）：（米）2月NY連銀製造業景況指数

・18日（水）：（日）1月貿易収支、（NZ）NZ準備銀行政策金利、（米）12月耐久財受注

・19日（木）：（豪）1月失業率

・20日（金）：（欧）2月ユーロ圏製造業PMI、（米）10-12月期国内総生産、（米）2月製造業PMI《FA》