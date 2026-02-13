関連記事
日経平均は700円安、企業決算や米CPIなどに関心
*14:52JST 日経平均は700円安、企業決算や米CPIなどに関心
日経平均は700円安（14時50分現在）。日経平均寄与度では、ソフトバンクG＜9984＞、リクルートHD＜6098＞、ファナック＜6954＞などがマイナス寄与上位となっており、一方、ファーストリテ＜9983＞、東エレク＜8035＞、アドバンテスト＜6857＞などがプラス寄与上位となっている。セクターでは、鉱業、鉄鋼、サービス業、石油石炭製品、建設業が値下がり率上位、輸送用機器、医薬品、空運業、食糧品、ゴム製品が値上がり率上位となっている。
日経平均は軟調に推移している。今日はこの後、オリンパス＜7733＞、東京海上＜8766＞、ニトリHD＜9843＞、日本郵政＜6178＞、かんぽ生命保険＜7181＞、ゆうちょ銀行＜7182＞、キリンＨＤ＜2503＞、荏原製＜6361＞、ヤマハ発＜7272＞、MS&AD＜8725＞、SOMPO＜8630＞などが決算発表を予定している。米国では今晩、1月の米消費者物価指数（CPI）が発表される。《SK》
