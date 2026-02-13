*14:18JST 日経平均VIは小幅に低下、株価下落で高値警戒感が緩和

日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時15分現在、前日比-0.04（低下率0.12％）の34.06低下している。なお、今日ここまでの高値は34.68、安値は33.20。

昨日の米株式市場で主要指数が下落した幅れを受け、今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落して始まった。日経225先物は昨日は4日ぶりに反落したものの、依然、高値警戒感が意識されている。こうした中、今日は取引開始後も日経25先物がマイナス圏で推移し、株価下落が過熱感を冷ます要因になるとの見方から高値警戒感が緩和。日経VIは昨日の水準を下回って推移する時間が長くなっている。



【日経平均VIとは】

日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。《SK》