ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は続落、ソフトバンクGが1銘柄で約249円分押し下げ

2026年2月13日 13:05

印刷

記事提供元：フィスコ

*13:05JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は続落、ソフトバンクGが1銘柄で約249円分押し下げ
13日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり70銘柄、値下がり155銘柄、変わらず0銘柄となった。

日経平均は続落。413.25円安の57226.59円（出来高概算16億9608万株）で前場の取引を終えている。

前日12日の米国株式市場は大幅続落。ダウ平均は669.42ドル安の49451.98ドル、ナスダックは469.32ポイント安の22597.15で取引を終了した。経済指標が冴えず根強い利下げ期待に、寄り付き後、上昇。人工知能（AI）技術により企業の競争激化の脅威がソフトウエアセクターのみならず、広範なセクターに広がり、相場は大幅下落に転じ、終日軟調に推移した。

米株市場を横目に、2月13日の日経平均は442.51円安の57197.33円と続落して取引を開始した。朝方に下げ幅を広げた後はやや底堅い値動きとなったが、マイナス圏での推移が続いた。昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、日経平均は昨日小幅に下落したが、東京市場は高値警戒感が強く、今日は週末ということもあり、利益確定売りが出やすかった。

個別では、東エレク＜8035＞、アドバンテス＜6857＞、ディスコ＜6146＞など半導体関連、KDDI＜9433＞、7＆iHD＜3382＞など通信・小売、トヨタ＜7203＞、デンソー＜6902＞など輸送用機器、イビデン＜4062＞、味の素＜2802＞、アマダ＜6113＞、中外薬＜4519＞、アステラス薬＜4503＞、第一三共＜4568＞などが上昇。

一方、ソフトバンクG＜9984＞、リクルートHD＜6098＞、ファナック＜6954＞、ネクソン＜3659＞など値がさ株の一角が軟調となったほか、信越化＜4063＞、フジクラ＜5803＞、TDK＜6762＞、住友鉱<5713>、日立<6501>、ベイカレント<6532>、京セラ<6971>、トレンド<4704>、丸紅<8002>、テルモ<4543>などが下落。

業種別では、鉱業、サービス業、建設業などが下落した一方、輸送用機器、空運業、保険業などが上昇した。

値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約249円押し下げた。同2位はリクルートHD＜6098＞となり、ファナック＜6954＞、ネクソン＜3659＞、信越化＜4063＞、コナミG<9766>、フジクラ＜5803＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約123円押し上げた。同2位はアドバンテスト＜6857＞となり、KDDI＜9433＞、イビデン＜4062＞、ファーストリテ<9983>、中外薬＜4519＞、トヨタ＜7203＞などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　57226.59(-413.25)

値上がり銘柄数 70(寄与度+397.38)
値下がり銘柄数 155(寄与度-810.63)
変わらず銘柄数 0


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜8035＞　東エレク　　　　　　 42530　 1230　123.34
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 27155　 345　 92.25
＜9433＞　KDDI　　　　　　　2751　 89.5　 35.90
＜4062＞　イビデン　　　　　　　8701　 197　 13.17
<9983>　ファーストリテ　　　 68450　 150　 12.03
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　9299　 99　 9.93
＜7203＞　トヨタ自動車　　　　　3761　 56　 9.36
＜6902＞　デンソー　　　　　　2222.5　 66.5　 8.89
＜2802＞　味の素　　　　　　　　4446　 90　 6.02
＜4503＞　アステラス製薬　　　　2505　 35　 5.85
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 73650　 820　 5.48
＜6113＞　アマダ　　　　　　　2473.5　 162　 5.41
＜3382＞　7＆iHD　　　　　　 2402　 46.5　 4.66
＜4568＞　第一三共　　　　　　2949.5　 43.5　 4.36
<6367>　ダイキン工業　　　　 19530　 130　 4.35
<6273>　SMC　　　　　　　 72940　 1200　 4.01
<8267>　イオン　　　　　　　　2340　 40　 4.01
<8766>　東京海上HD　　　　　 6326　 77　 3.86
<4523>　エーザイ　　　　　　　5073　 113　 3.78
<4911>　資生堂　　　　　　　　3319　 96　 3.21


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 4506　 -311 -249.49
＜6098＞　リクルートHD　　　　 6183　 -622　-62.37
＜6954＞　ファナック　　　　　　6440　 -274　-45.79
＜3659＞　ネクソン　　　　　　　3116　 -640　-42.78
＜4063＞　信越化　　　　　　　　5590　 -151　-25.24
<9766>　コナミG　　　　　　　18585　 -615　-20.56
＜5803＞　フジクラ　　　　　　 22490　 -560　-18.72
＜6762＞　TDK　　　　　　　2211.5　 -34.5　-17.30
<5713>　住友金属鉱山　　　　 10205　 -590　 -9.86
<6501>　日立製作所　　　　　　5293　 -282　 -9.43
<6532>　ベイカレント　　　　　4248　 -267　 -8.92
<6971>　京セラ　　　　　　　　2651　 -31　 -8.29
<4704>　トレンドマイクロ　　　5496　 -247　 -8.26
<8002>　丸紅　　　　　　　　　6057　 -244　 -8.16
<4543>　テルモ　　　　　　　　2041　 -29　 -7.75
<9735>　セコム　　　　　　　　6076　 -114　 -7.62
<1812>　鹿島建設　　　　　　　7206　 -406　 -6.79
<6506>　安川電機　　　　　　　5160　 -195　 -6.52
<1801>　大成建設　　　　　　 17680　 -950　 -6.35
<6988>　日東電工　　　　　　　3544　 -37　 -6.18《CS》

関連記事