ニューラルグループ、ポマト・プロとカクタスを子会社化、生成AI展開加速

■2月12日決議、全株式取得で議決権100%へ

ニューラルグループ<4056>(東証グロース)は2月12日、ポマト・プロおよびカクタスの全株式を取得し子会社化すると発表した。取締役会決議および契約締結はいずれも同日で、株式譲渡実行日はポマト・プロが2月28日、カクタスが4月1日である。取得価額は非開示だが、外部専門家による株価評価額の範囲内で決定した。

同社は「AIで心躍る未来を」を掲げ、画像解析・生成AI技術の開発とビジネス活用を推進してきた。動画コンテンツ市場の拡大や生成AI活用の定着を背景に、エンタテインメント領域での事業拡大を加速する。ポマト・プロは設立1983年3月29日、資本金1,000万円で、イベント企画運営やセールスプロモーションを展開する。カクタスは設立1996年2月28日、資本金3,000万円で、イベント・プロモーションの企画、制作、運営を手掛ける。

両社の取得により、リアルな体験価値と先端テクノロジーを融合し、エンタテインメント領域に特化したAI技術の開発およびソリューション販売を強化する方針である。2025年12月期の連結業績への影響はない。2026年3月以降にポマト・プロ、4月以降にカクタスの業績を取り込み、2026年12月期第1四半期決算から連結に反映する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

