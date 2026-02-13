*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1三井金属、キオクシアHD、オープンハウスグループなど

銘柄名<コード>12日終値⇒前日比

洋エンジ＜6330＞ 5150 -1000

26年3月期業績と配当予想を下方修正。無配予想に。

アズジェント＜4288＞ 778 +100

26年3月期利益予想を上方修正。

JUKI＜6440＞ 680 +100

26年12月期営業利益69.0％増予想。

ロボホーム＜1435＞ 202 +33

営業利益は前期69.2％増・今期35.9％増予想。

新日空調＜1952＞ 4050 +130

26年3月期業績と配当予想を上方修正。

住友ゴム＜5110＞ 2615 -147

営業利益が前期7.3倍に対し今期21.1％増予想と発表。

セイコーG＜8050＞ 10060 +1500

業績・配当上方修正や株式分割を発表。

FUJI＜6134＞ 4863 +700

大幅上方修正がポジティブサプライズに。

アルバック＜6728＞ 10320 +1503

想定以上の受注推移をポジティブ視

ユニチカ＜3103＞ 1372 +300

第3四半期好決算をポジティブ視続く。

SREHD＜2980＞ 3080 +504

10-12月期は収益急回復で警戒感も後退へ。

三菱瓦斯化学＜4182＞ 4124 +700

BT材料好調などで業績予想を上方修正。

JX金属＜5016＞ 3280 +500.5

AI関連製品好調で業績は大幅上振れ。

ノーリツ＜5943＞ 2526 +354

今期の増益予想や増配を評価。

旭ダイヤモンド工業＜6140＞ 1140 +150

人工ダイヤ関連が一斉高となっており。

資生堂＜4911＞ 3223 +440.5

実績値・見通しともにコンセンサスを上振れ。

ジャパンマテリアル＜6055＞ 1967 +189

10-12月期の増益率は一段と拡大へ。

日比谷総合設備＜1982＞ 6850 +880

業績・配当上方修正を引き続き評価。

フルヤ金属＜7826＞ 6760 +1060

再度の大幅上方修正を評価続く。

オープンハウスグループ＜3288＞ 11045 +1500

通期業績はコンセンサス上回る水準に上方修正。

三井金属<5706> 25990 +2560

JX金属の好決算などが刺激にも。

日鉄鉱業<1515> 4500 +555

非鉄関連株上昇に追随。

冨士ダイス<6167> 1310 +113

人工ダイヤ関連として買いが優勢。

キオクシアHD<285A> 21175 +2330

米サンディスクの大幅上昇などで。

メイコー<6787> 18660 +1820

再度の業績上方修正や増配に評価続く。

古河機械金属<5715> 6600 +410

業績上方修正と増配を引き続き材料視。

美津濃<8022> 4285 +310

第3四半期上振れ着地や増配で。

第一稀元素化学工業<4082> 2888 +155

25日線が支持線としても機能へ。

大平洋金属<5541> 3240 +307

12日は非鉄金属の主力株が一斉高で。

住友金属鉱山<5713> 10795 +565

ゴールドマン・サックス証券などが目標株株を引き上げ。

三菱マテリアル<5711> 10795 +565

金属市況の上昇が手掛かりか。

石油資源開発<1662> 2365 +226

NY原油先物相場は上昇。

ジャパンインベストメントアドバイザー<7172> 2073 -410

今期業績予想はコンセンサスを下振れへ。

藤田観光<9722> 2370 -410

非公開化期待の後退を弱材料視。

シャープ<6753> 675.4 -96.3

亀山第2工場の売却が不成立に。

ソラスト<6197> 917 -80

決算発表では再編関連のニュースもなく。

日本電波工業<6779> 1010 -115

第3四半期累計大幅営業減益に。

SUMCO<3436> 1615 -149.5

第1四半期のガイダンスをネガティブ材料視。

ヨコオ<6800> 2971 -134

上方修正発表で10日に大幅高。

三櫻工業<6584> 816 -84

10-12月期大幅減益決算を嫌気。

ベイカレント<6532> 4515 -525

中小型のグロース株にはあらためて売り圧力強まる。

ショーボンド<1414> 1394 -137

通期営業利益予想を下方修正してる。

新晃工業<6458> 1481 -137

今期経常益予想を下方修正。

酉島製作所<6363> 2481 -253

新日本造機の子会社化で10日は急伸も。《CS》