今日の注目スケジュール：中新築住宅価格、欧ユーロ圏GDP改定値、米消費者物価コア指数など

2026年2月13日 06:30

記事提供元：フィスコ

＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)


田村日銀審議委員が神奈川経済同友会で講演

TOブックスが東証スタンダードに新規上場(公開価格:3910円)


＜海外＞
10:30　中・新築住宅価格(1月)　　-0.37％
10:30　中・中古住宅価格(1月)　　-0.70％
16:30　スイス・消費者物価指数(1月)　0.1％　0.1％
19:00　欧・ユーロ圏GDP改定値(10-12月)　1.3％　1.3％
19:00　欧・ユーロ圏貿易収支(12月)　　99億ユーロ
19:30　露・ロシア中央銀行が政策金利発表　　16.00％
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-10)(2月)　　-0.99％
21:00　ブ・小売売上高(12月)　　1.0％
22:30　米・消費者物価コア指数(1月)　2.5％　2.6％


中・経常収支速報(10-12月)　　1987億ドル

印・外貨準備高(先週)　　7238億ドル

印・貿易収支(1月、16日までに)　-260.00億ドル　-250.46億ドル


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

