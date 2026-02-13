関連記事
今日の注目スケジュール：中新築住宅価格、欧ユーロ圏GDP改定値、米消費者物価コア指数など
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中新築住宅価格、欧ユーロ圏GDP改定値、米消費者物価コア指数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
田村日銀審議委員が神奈川経済同友会で講演
TOブックスが東証スタンダードに新規上場(公開価格:3910円)
＜海外＞
10:30 中・新築住宅価格(1月) -0.37％
10:30 中・中古住宅価格(1月) -0.70％
16:30 スイス・消費者物価指数(1月) 0.1％ 0.1％
19:00 欧・ユーロ圏GDP改定値(10-12月) 1.3％ 1.3％
19:00 欧・ユーロ圏貿易収支(12月) 99億ユーロ
19:30 露・ロシア中央銀行が政策金利発表 16.00％
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-10)(2月) -0.99％
21:00 ブ・小売売上高(12月) 1.0％
22:30 米・消費者物価コア指数(1月) 2.5％ 2.6％
中・経常収支速報(10-12月) 1987億ドル
印・外貨準備高(先週) 7238億ドル
印・貿易収支(1月、16日までに) -260.00億ドル -250.46億ドル
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
