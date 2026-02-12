関連記事
日経平均は169円高、引き続き主要企業の決算や米経済指標に関心
記事提供元：フィスコ
日経平均は169円高（13時50分現在）。日経平均寄与度では、ソフトバンクG＜9984＞、ファーストリテ＜9983＞、イビデン＜4062＞などがプラス寄与上位となっており、一方、アドバンテスト＜6857＞、リクルートHD＜6098＞、TDK＜6762＞などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、鉱業、非鉄金属、電気・ガス業、卸売業、水産・農林業が値上がり率上位、サービス業、その他製品、空運業、ゴム製品、輸送用機器が値下がり率上位となっている。
日経平均は小動きとなっている。今日はこの後、キオクシアHD＜285A＞、カバー＜5253＞ サンリオ＜8136＞、マネックスG＜8698＞、ソフトバンクG＜9984＞、パンパシHD＜7532＞、INPEX＜1605＞、JT＜2914＞、ネクソン＜3659＞、楽天グループ＜4755＞、名村造船＜7014＞、ダイフク＜6383＞、ユニチャーム＜8113＞、日産自＜7201＞などが決算発表を予定している。米国では今晩、週間の米新規失業保険申請件数、1月の米中古住宅販売件数が発表される。また、日本時間明朝にミラン米連邦準備理事会（FRB）理事の講演が予定されている。企業決算では、アプライドマテリアルズが11-1月期決算を発表する。《SK》
