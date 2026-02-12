*11:45JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:JX金属、SREHD、窪田製薬HDなど

＜4911＞ 資生堂 3192 +409.5

大幅反発。一昨日に25年12月期の決算を発表、コア営業利益は445億円で前期比22.4％増となり、380億円程度の市場予想を大きく上振れ。26年12月期は690億円で同55.0％増の見通し、コンセンサスを100億円程度上回っている。増収や値上げ効果に加えて、250億円程度の構造改革効果も織り込んでいるもよう。日中関係悪化の影響も懸念されていた中、想定上回る好決算をポジティブ視の動きが優勢。

＜5016＞ JX金属 3280 +500.5

ストップ高。一昨日に第3四半期の決算を発表、10-12月期営業利益は548億円で前年同期比3.0倍となり、380億円程度の市場予想を大幅に上振れ。通期予想を従来の1250億円から1500億円、前期比33.4％増に上方修正。コンセンサスは1410億円程度であったとみられる。AI関連製品の需要が想定以上に拡大する形になっている。市況前提からは依然として保守的との見方も。年間配当金も21円から27円に引き上げ。

＜4182＞ 菱瓦斯化 4066 +642

大幅続伸。一昨日に第3四半期の決算を発表している。10-12月期営業利益は127億円で前年同期比9.7％増、ほぼ市場想定線での着地となったが、上半期の同25.5％減から増益転換。通期予想は従来の440億円から470億円、前期比7.6％減に上方修正。コンセンサスをやや上回る水準となっている。為替の円安効果に加えて、BT材料の出荷数量がAIサーバー関連での需要増を背景に上振れているもよう。

＜2980＞ SREHD 3080 +504

ストップ高。一昨日に第3四半期の決算を発表、営業利益は上半期の前年同期比76.0％減に対して、10-12月期は21.3億円で同13.7倍に拡大している。通期予想の40.5億円、前期比30.4％増は据え置いているが、上振れの可能性なども示唆されているようだ。また、27年3月期の業績見込みも発表、営業利益は57億円程度の水準が示されているもよう。過度なAIとの競争激化懸念なども後退する方向に。

＜6055＞ Jマテリアル 2022 +244

大幅続伸。一昨日に第3四半期決算を発表、累計営業利益は100億円で前年同期比46.1％増、10-12月期は39.2億円で同62.2％増と、増益率は一段と拡大する形になっている。通期予想の130億円、前期比16.2％増は据え置いているが、1-3月期が3割の減益となる前提であり、大きく上振れの可能性が高まる状況とみられる。半導体工場向けの需要拡大で、主力のエレクトロニクス関連事業が好調推移となっている。

＜4316＞ ビーマップ 1072 +12

もみ合い。10日の取引終了後に、26年3月期第3四半期の業績を発表し、これを嫌気した売りに押されている。売上高が10.38億円(前年同期比7.6%増)と増収も、経常損失2.55億円(前年同期は経常損失2.31億円)と赤字幅が拡大した。ハードウェア販売での原価率が悪化し売上総利益が低下した。同社、主要子会社とも労務費などの販売費および一般管理費は削減したものの、売上総利益の悪化をカバーできず損失が拡大した。

＜7318＞ セレンディップ 1241 +111

急騰。26年3月期第3四半期の売上高は353.38億円(前年同期比128.6%増)、経常利益は17.10億円(同270.2%増)と大幅増収増益だった。同社グループの事業領域の「モノづくり」においては、米国の通商政策の影響は内在するが米国向け自動車輸出には持ち直しの動きが確認され自動車メーカーの国内生産は引き続き高水準で推移している。中堅・中小企業の「事業承継」は、中堅・中小企業の事業承継問題が深刻化する中で事業承継手段としてのM&Aニーズ(譲渡ニーズ)が一段と増加している。

＜4596＞ 窪田製薬HD 305 +80

ストップ高、年初来高値更新。10日の取引終了後に、未公開だった25年12月期の業績予想数値を発表し、好材料視されている。25年12月期は、「Kubota Glass」事業において、本格的な普及に向けたマーケティング活動および次世代機の開発を継続し、事業収益は0.21億円となる見込み。損益については、先行投資および研究開発費(R&D)の計上により、営業損失8.77億円となる見通し。一方、営業外収益の計上により、当期利益以下の損失幅は営業利益に比して縮小する見込みとしている。《YY》