出来高変化率ランキング（10時台）～電子材料、ノーリツなどがランクイン

2026年2月12日 10:47

*10:47JST 出来高変化率ランキング（10時台）～電子材料、ノーリツなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[2月12日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜179A＞ GX超米H　　　　 　1017510 　9783.817　 351.74% 0.0026%
＜2562＞ 上場ダウH　　　　 　104737 　26286.577　 283.43% 0%
＜3810＞ サイバーSHD　　 　1907200 　73987.38　 241.74% -0.0265%
＜6696＞ トラースOP　　　 　580500 　46449.96　 216.22% 0.1695%
＜7826＞ フルヤ金属　　　　 　1245400 　1513578.1　 173.12% 0.1192%
＜6217＞ 津田駒　　　　　　 　687100 　88663.6　 162.08% 0.1751%
＜7172＞ JIA　　　　　　 　1921300 　859362.28　 159.80% -0.1623%
＜6855＞ 電子材料　　　　　 　915000 　1712598.5　 158.98% 0.1308%
＜4531＞ 有機薬　　　　　　 　2118500 　221976.34　 157.08% 0.031%
＜7806＞ MTG　　　　　　 　472500 　530023.4　 153.96% 0.1079%
＜7318＞ セレンディプ　　　 　979100 　290730.92　 144.93% 0.1132%
＜3529＞ アツギ　　　　　　 　191000 　64117.16　 140.30% 0.0101%
＜5352＞ 黒崎播磨　　　　　 　435500 　763794.5　 129.56% 0.0011%
＜5943＞ ノーリツ　　　　　 　230600 　191708.6　 122.55% 0.1648%
＜6125＞ 岡本工　　　　　　 　172600 　229163.6　 121.35% -0.17%
＜2633＞ NFS＆P500　 　759650 　124626.954　 108.18% -0.017%
＜3667＞ enish　　　　 　1965700 　44376.06　 105.87% 0.0476%
＜6840＞ AKIBA　　　　 　806700 　159019.74　 105.46% 0.1824%
＜4182＞ 三菱ガス　　　　　 　2603500 　3829183.92　 99.96% 0.174%
＜6118＞ アイダ　　　　　　 　372700 　160968.14　 98.66% -0.0225%
<4284> ソルクシーズ　　　 　204000 　44136.32　 83.37% -0.0401%
<201A> iSNIFT50　 　486550 　48679.912　 81.65% -0.011%
<7554> 幸楽苑　　　　　　 　164300 　86665.32　 80.83% 0.041%
<7810> クロスフォー　　　 　3687100 　568270.7　 80.29% 0.1958%
<2418> ツカダGHD　　　 　658100 　175996.52　 77.15% 0.0991%
<9517> イーレックス　　　 　541200 　158464.2　 74.48% 0.0122%
<4911> 資生堂　　　　　　 　6418900 　9350197.54　 73.23% 0.1367%
<3719> AIストーム　　　 　1993400 　378553.66　 72.06% 0.0975%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

