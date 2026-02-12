*10:47JST 出来高変化率ランキング（10時台）～電子材料、ノーリツなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [2月12日 10:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜179A＞ GX超米H 1017510 9783.817 351.74% 0.0026%

＜2562＞ 上場ダウH 104737 26286.577 283.43% 0%

＜3810＞ サイバーSHD 1907200 73987.38 241.74% -0.0265%

＜6696＞ トラースOP 580500 46449.96 216.22% 0.1695%

＜7826＞ フルヤ金属 1245400 1513578.1 173.12% 0.1192%

＜6217＞ 津田駒 687100 88663.6 162.08% 0.1751%

＜7172＞ JIA 1921300 859362.28 159.80% -0.1623%

＜6855＞ 電子材料 915000 1712598.5 158.98% 0.1308%

＜4531＞ 有機薬 2118500 221976.34 157.08% 0.031%

＜7806＞ MTG 472500 530023.4 153.96% 0.1079%

＜7318＞ セレンディプ 979100 290730.92 144.93% 0.1132%

＜3529＞ アツギ 191000 64117.16 140.30% 0.0101%

＜5352＞ 黒崎播磨 435500 763794.5 129.56% 0.0011%

＜5943＞ ノーリツ 230600 191708.6 122.55% 0.1648%

＜6125＞ 岡本工 172600 229163.6 121.35% -0.17%

＜2633＞ NFS＆P500 759650 124626.954 108.18% -0.017%

＜3667＞ enish 1965700 44376.06 105.87% 0.0476%

＜6840＞ AKIBA 806700 159019.74 105.46% 0.1824%

＜4182＞ 三菱ガス 2603500 3829183.92 99.96% 0.174%

＜6118＞ アイダ 372700 160968.14 98.66% -0.0225%

<4284> ソルクシーズ 204000 44136.32 83.37% -0.0401%

<201A> iSNIFT50 486550 48679.912 81.65% -0.011%

<7554> 幸楽苑 164300 86665.32 80.83% 0.041%

<7810> クロスフォー 3687100 568270.7 80.29% 0.1958%

<2418> ツカダGHD 658100 175996.52 77.15% 0.0991%

<9517> イーレックス 541200 158464.2 74.48% 0.0122%

<4911> 資生堂 6418900 9350197.54 73.23% 0.1367%

<3719> AIストーム 1993400 378553.66 72.06% 0.0975%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》