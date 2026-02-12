関連記事
「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比395円高の53225円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル153.13円換算）で、リクルートHD＜6098＞、ディスコ＜6146＞日本郵政＜6178＞などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比555円高の58155円。
米国株式市場は下落。ダウ平均は66.74ドル安の50121.40ドル、ナスダックは36ポイント安の23066.47で取引を終了した。雇用統計が予想外に強い結果となり、寄り付き後、上昇。しかし、早期の追加利下げ期待が後退し金利が上昇したため相場は売りに転じた。ソフトウエア関連も再び売られ、さらなる重しとなった。同時に、グリーンライト・キャピタルのアイフォーン氏がトランプ大統領指名の連邦準備制度理事会（FRB）新議長のもとで大幅利下げが実施される確率が高いと発言するなど根強い利下げ期待に、下げ幅を縮小し終了。
11日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円65銭へ上昇後、152円56銭まで下落し、153円26銭で引けた。米1月雇用統計で雇用者数が予想を上回ったほか、失業率も予想外に低下する強い結果となったため、利下げ時期見通しが先送りされ、金利上昇でドルの買戻しが加速した。その後、次期連邦準備制度理事会（FRB）議長が率いる連邦公開市場委員会（FOMC）が大幅利下げする可能性は変わらないとの見方にドル買いが後退した。ユーロ・ドルは1.1903ドルから1.1833ドルまで下落し、1.1869ドルで引けた。
NY原油先物3月限は反発（NYMEX原油3月限終値：64.63 ↑0.67）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比＋0.67ドル（＋1.05％）の64.63ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（11日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
6178 (JPPHY) 日本郵政 15.26 2337 259 12.4
4911 (SSDOY) 資生堂 19.61 3003 220.5 7.9
5020 (JXHLY) ENEOS 20.46 1567 106.5 7.2
6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 7657 297 4.0
6146 (DSCSY) ディスコ 51.20 78403 3033 4.0
「ADR下落率上位5銘柄」（11日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
7270 (FUJHY) シマノ 11.95 18299 -501 -2.6
8802 (MITEY) 住友不動産 14.00 4288 -831 -16.2
7203 (TM.N) アイシン精機 16.50 2527 -367 -12.6
9104 (MSLOY) 川崎汽船 14.54 2227 -102 -4.3
■そのたADR（11日）
7203 (TM.N) アイシン精機 16.50 0.00 2527 -36
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.42 0.06 5681 1
8035 (TOELY) 住友商事 43.00 0.22 6585 3
6758 (SONY.N) TDK 15.17 0.07 2323 3.
9432 (NTTYY) KDDI 16.78 0.25 2570 -1
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.16 0.05 968 12.
6501 (HTHIY) 日立製作所 37.73 0.48 5778 12
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 15.85 0.44 4854 14
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 0.00 4719 1
4063 (SHECY) 信越化学工業 17.80 0.27 5451
8001 (ITOCY) 丸紅 408.29 367.74 6252 6
8316 (SMFG.N) みずほFG 10.07 0.13 7710 -10
8031 (MITSY) 東京エレク 138.13 3.25 42304 80
6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 1.00 7657 29
4568 (DSNKY) 第一三共 19.37 0.26 2966 -17.
9433 (KDDIY) 関西電力 8.42 0.00 2579 -5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 14.16 0.19 1084 -105
8766 (TKOMY) 三井不動産 41.20 0.60 2103 1
7267 (HMC.N) スズキ 62.30 0.33 2385 -
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.85 0.27 6079 3
6902 (DNZOY) ファナック 22.45 0.26 6876 7
4519 (CHGCY) 中外製薬 29.57 0.32 9056 3
4661 (OLCLY) オリエンランド 18.12 0.19 2775
8411 (MFG.N) オリックス 35.85 0.55 5490 6
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.31 0.16 18850 9
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.28 0.18 5598 1
7741 (HOCPY) キヤノン 32.26 0.31 4940 1
6503 (MIELY) 三菱電機 76.31 1.06 5843 2
6981 (MRAAY) 日東電工 23.92 0.31 3663 1
7751 (CAJPY) 任天堂 14.56 0.16 8918 -1
6273 (SMCAY) SMC 22.30 -0.05 68296 -32
7182 (JPPTY) 日産自動車 5.26 0.04 403 -6.
6146 (DSCSY) ディスコ 51.20 1.30 78403 303
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 15.15 0.16 2320 -7.
8053 (SSUMY) 三菱商事 33.87 0.61 5187 5
6702 (FJTSY) 富士通 26.60 -0.01 4073 -5
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 130.00 18.40 19907 23
5108 (BRDCY) ブリヂストン 12.24 0.08 3749 -1
6178 (JPPHY) 日本郵政 15.26 0.65 2337 25
8002 (MARUY) 三井物産 725.00 12.50 5551 5
6723 (RNECY) ルネサス 9.86 0.06 3020 37.
6954 (FANUY) 京セラ 17.92 0.23 2744 28.
8725 (MSADY) 第一生命HD 19.42 0.24 1487
8801 (MTSFY) 三菱地所 32.57 0.58 4987 5
6301 (KMTUY) 小松製作所 48.90 0.70 7488 5
4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.93 0.15 3041 -
6594 (NJDCY) 日本電産 3.88 0.05 2377 -1
6857 (ATEYY) シスメックス 10.00 0.12 1531 -0.
4543 (TRUMY) テルモ 13.59 -0.04 2081 -3
8591 (IX.N) 大和証券G本社 11.24 0.25 1721 5
（時価総額上位50位、1ドル153.13円換算）《AN》
