2/12の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:41JST 2/12
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（57650.54、+1286.60）
・SOX指数は上昇（8291.86、+184.73）
・シカゴ日経225先物は上昇（58155、+555）
・米原油先物相場は上昇（64.63、+0.67）
・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（50121.40、-66.74）
・ナスダック総合指数は下落（23066.47、-36.00）
・為替相場は円高・ドル安（153.10-20）
・米長期金利は上昇
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・1月国内企業物価指数
・国債買い入れオペ(日本銀行)
・1月東京オフィス空室率
・トヨタ自動車グループによる豊田自動織機の株式公開買い付け期間最終日
・米国新規失業保険申請件数(先週)
・1月米国中古住宅販売件数
・米マイランFRB理事が討論会に参加
・米国ダラス連銀総裁が開会と閉会の辞
・12月英国鉱工業生産指数
・12月英国商品貿易収支
・10-12月期英国GDP速報値
・1月インド消費者物価指数
・12月ブラジルIBGEサービス部門売上高《YY》
