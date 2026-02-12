*08:41JST 2/12

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（57650.54、+1286.60）

・SOX指数は上昇（8291.86、+184.73）

・シカゴ日経225先物は上昇（58155、+555）

・米原油先物相場は上昇（64.63、+0.67）

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（50121.40、-66.74）

・ナスダック総合指数は下落（23066.47、-36.00）

・為替相場は円高・ドル安（153.10-20）

・米長期金利は上昇

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・1月国内企業物価指数

・国債買い入れオペ(日本銀行)

・1月東京オフィス空室率

・トヨタ自動車グループによる豊田自動織機の株式公開買い付け期間最終日

・米国新規失業保険申請件数(先週)

・1月米国中古住宅販売件数

・米マイランFRB理事が討論会に参加

・米国ダラス連銀総裁が開会と閉会の辞

・12月英国鉱工業生産指数

・12月英国商品貿易収支

・10-12月期英国GDP速報値

・1月インド消費者物価指数

・12月ブラジルIBGEサービス部門売上高《YY》