関連記事
米国株式市場は下落、強い雇用統計で早期利下げ期待が後退
*08:08JST 米国株式市場は下落、強い雇用統計で早期利下げ期待が後退
「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（11日）
FEB11
Ｏ 57940（ドル建て）
Ｈ 58550
Ｌ 57785
Ｃ 58195 大証比+595（イブニング比+35）
Vol 5944
FEB11
Ｏ 57905（円建て）
Ｈ 58525
Ｌ 57745
Ｃ 58155 大証比+555（イブニング比-5）
Vol 26643
「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（11日）
ADR市場では、対東証比較（1ドル153.13円換算）で、リクルートHD＜6098＞、ディ
スコ＜6146＞日本郵政＜6178＞などが上昇し、全般買い優勢。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値
比
7203 (TM.N) アイシン精機 16.50 0.00 2527 -36
7
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.42 0.06 5681 1
7
8035 (TOELY) 住友商事 43.00 0.22 6585 3
9
6758 (SONY.N) TDK 15.17 0.07 2323 3.
5
9432 (NTTYY) KDDI 16.78 0.25 2570 -1
0
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.16 0.05 968 12.
2
6501 (HTHIY) 日立製作所 37.73 0.48 5778 12
8
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 15.85 0.44 4854 14
9
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 0.00 4719 1
4
4063 (SHECY) 信越化学工業 17.80 0.27 5451
2
8001 (ITOCY) 丸紅 408.29 367.74 6252 6
6
8316 (SMFG.N) みずほFG 10.07 0.13 7710 -10
8
8031 (MITSY) 東京エレク 138.13 3.25 42304 80
4
6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 1.00 7657 29
7
4568 (DSNKY) 第一三共 19.37 0.26 2966 -17.
5
9433 (KDDIY) 関西電力 8.42 0.00 2579 -5
9
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 14.16 0.19 1084 -105
6
8766 (TKOMY) 三井不動産 41.20 0.60 2103 1
1
7267 (HMC.N) スズキ 62.30 0.33 2385 -
1
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.85 0.27 6079 3
4
6902 (DNZOY) ファナック 22.45 0.26 6876 7
6
4519 (CHGCY) 中外製薬 29.57 0.32 9056 3
4
4661 (OLCLY) オリエンランド 18.12 0.19 2775
1
8411 (MFG.N) オリックス 35.85 0.55 5490 6
1
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.31 0.16 18850 9
5
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.28 0.18 5598 1
7
7741 (HOCPY) キヤノン 32.26 0.31 4940 1
1
6503 (MIELY) 三菱電機 76.31 1.06 5843 2
9
6981 (MRAAY) 日東電工 23.92 0.31 3663 1
8
7751 (CAJPY) 任天堂 14.56 0.16 8918 -1
2
6273 (SMCAY) SMC 22.30 -0.05 68296 -32
4
7182 (JPPTY) 日産自動車 5.26 0.04 403 -6.
1
6146 (DSCSY) ディスコ 51.20 1.30 78403 303
3
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 15.15 0.16 2320 -7.
5
8053 (SSUMY) 三菱商事 33.87 0.61 5187 5
0
6702 (FJTSY) 富士通 26.60 -0.01 4073 -5
0
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 130.00 18.40 19907 23
7
5108 (BRDCY) ブリヂストン 12.24 0.08 3749 -1
5
6178 (JPPHY) 日本郵政 15.26 0.65 2337 25
9
8002 (MARUY) 三井物産 725.00 12.50 5551 5
6
6723 (RNECY) ルネサス 9.86 0.06 3020 37.
5
6954 (FANUY) 京セラ 17.92 0.23 2744 28.
5
8725 (MSADY) 第一生命HD 19.42 0.24 1487
3
8801 (MTSFY) 三菱地所 32.57 0.58 4987 5
8
6301 (KMTUY) 小松製作所 48.90 0.70 7488 5
8
4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.93 0.15 3041 -
9
6594 (NJDCY) 日本電産 3.88 0.05 2377 -1
0
6857 (ATEYY) シスメックス 10.00 0.12 1531 -0.
5
4543 (TRUMY) テルモ 13.59 -0.04 2081 -3
1
8591 (IX.N) 大和証券G本社 11.24 0.25 1721 5
2
（時価総額上位50位、1ドル153.13円換
算）
「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（11日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6178 (JPPHY) 日本郵政 15.26 2337 259 12.4
6
4911 (SSDOY) 資生堂 19.61 3003 220.5 7.9
2
5020 (JXHLY) ENEOS 20.46 1567 106.5 7.2
9
6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 7657 297 4.0
4
6146 (DSCSY) ディスコ 51.20 78403 3033 4.0
2
「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（11日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
7270 (FUJHY) シマノ 11.95 18299 -501 -2.6
6
8802 (MITEY) 住友不動産 14.00 4288 -831 -16.2
3
7203 (TM.N) アイシン精機 16.50 2527 -367 -12.6
8
9104 (MSLOY) 川崎汽船 14.54 2227 -102 -4.3
8
「米国株式市場概況」（11日）
ＮＹＤＯＷ
終値：50121.40 前日比：-66.74
始値：50243.15 高値：50499.04 安値：49901.61
年初来高値：50188.14 年初来安値：37645.59
前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67
Ｎａｓｄａｑ
終値：23066.47 前日比：-36.01
始値：23278.29 高値：23320.62 安値：22902.01
年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91
前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30
Ｓ＆Ｐ５００
終値：6941.47 前日比：-0.34
始値：6976.48 高値：6993.48 安値：6911.97
年初来高値：6978.60 年初来安値：4982.77
前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10
米30年国債 4.806％ 米10年国債 4.173％
米国株式市場は下落。ダウ平均は66.74ドル安の50121.40ドル、ナスダックは36ポイ
ント安の23066.47で取引を終了した。
雇用統計が予想外に強い結果となり、寄り付き後、上昇。しかし、早期の追加利下
げ期待が後退し金利が上昇したため相場は売りに転じた。ソフトウエア関連も再び
売られ、さらなる重しとなった。同時に、グリーンライト・キャピタルのアイフォ
ーン氏がトランプ大統領指名の連邦準備制度理事会（FRB）新議長のもとで大幅利下
げが実施される確率が高いと発言するなど根強い利下げ期待に、下げ幅を縮小し終
了。セクター別では電気通信サービス、エネルギーが上昇した一方、ソフトウエア
サービス、銀行が下落した。
食品加工会社のクラフト・ハインツ（KHC）は新最高経営責任者（CEO）が収益力強
化に集中するため2社に分割する計画を一時停止すると発表し、上昇。ワイヤレスネ
ットワーク会社のTモバイル（TMUS）は第1四半期に自社株買いプログラムを拡大す
る計画が好感され、上昇。総合データセンター冷却ソリューションを提供するバー
ティブ・ホールディングス（VRT）は第4四半期の注文の252％増や2026年の一株当た
り利益見通しが好感され、上昇。
建設・鉱業機器メーカーのキャタピラー（CAT）は強い需要に、上昇。携帯端末のア
ップル（AAPL）はアナリストが目標株価を引き上げ、上昇。玩具メーカーのマテル
（MAT）は年末年始の売り上げが弱く、見通しも予想を下回り、売られた。配車サー
ビスのリフト（LYFT）は配車予約が減少、予想外に営業損失を計上、見通しも予想
を下回り、下落。
トランプ大統領は強い雇用統計を歓迎すると同時に、金利は世界で最も低くあるべ
きと主張した。
（Horiko Capital Management LLC）《YY》
スポンサードリンク