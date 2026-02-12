*08:08JST 米国株式市場は下落、強い雇用統計で早期利下げ期待が後退

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（11日）

FEB11

Ｏ 57940（ドル建て）

Ｈ 58550

Ｌ 57785

Ｃ 58195 大証比+595（イブニング比+35）

Vol 5944



FEB11

Ｏ 57905（円建て）

Ｈ 58525

Ｌ 57745

Ｃ 58155 大証比+555（イブニング比-5）

Vol 26643

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（11日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル153.13円換算）で、リクルートHD＜6098＞、ディ

スコ＜6146＞日本郵政＜6178＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 16.50 0.00 2527 -36

7

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.42 0.06 5681 1

7

8035 (TOELY) 住友商事 43.00 0.22 6585 3

9

6758 (SONY.N) TDK 15.17 0.07 2323 3.

5

9432 (NTTYY) KDDI 16.78 0.25 2570 -1

0

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.16 0.05 968 12.

2

6501 (HTHIY) 日立製作所 37.73 0.48 5778 12

8

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 15.85 0.44 4854 14

9

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 0.00 4719 1

4

4063 (SHECY) 信越化学工業 17.80 0.27 5451

2

8001 (ITOCY) 丸紅 408.29 367.74 6252 6

6

8316 (SMFG.N) みずほFG 10.07 0.13 7710 -10

8

8031 (MITSY) 東京エレク 138.13 3.25 42304 80

4

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 1.00 7657 29

7

4568 (DSNKY) 第一三共 19.37 0.26 2966 -17.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 8.42 0.00 2579 -5

9

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 14.16 0.19 1084 -105

6

8766 (TKOMY) 三井不動産 41.20 0.60 2103 1

1

7267 (HMC.N) スズキ 62.30 0.33 2385 -

1

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.85 0.27 6079 3

4

6902 (DNZOY) ファナック 22.45 0.26 6876 7

6

4519 (CHGCY) 中外製薬 29.57 0.32 9056 3

4

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.12 0.19 2775

1

8411 (MFG.N) オリックス 35.85 0.55 5490 6

1

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.31 0.16 18850 9

5

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.28 0.18 5598 1

7

7741 (HOCPY) キヤノン 32.26 0.31 4940 1

1

6503 (MIELY) 三菱電機 76.31 1.06 5843 2

9

6981 (MRAAY) 日東電工 23.92 0.31 3663 1

8

7751 (CAJPY) 任天堂 14.56 0.16 8918 -1

2

6273 (SMCAY) SMC 22.30 -0.05 68296 -32

4

7182 (JPPTY) 日産自動車 5.26 0.04 403 -6.

1

6146 (DSCSY) ディスコ 51.20 1.30 78403 303

3

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 15.15 0.16 2320 -7.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 33.87 0.61 5187 5

0

6702 (FJTSY) 富士通 26.60 -0.01 4073 -5

0

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 130.00 18.40 19907 23

7

5108 (BRDCY) ブリヂストン 12.24 0.08 3749 -1

5

6178 (JPPHY) 日本郵政 15.26 0.65 2337 25

9

8002 (MARUY) 三井物産 725.00 12.50 5551 5

6

6723 (RNECY) ルネサス 9.86 0.06 3020 37.

5

6954 (FANUY) 京セラ 17.92 0.23 2744 28.

5

8725 (MSADY) 第一生命HD 19.42 0.24 1487

3

8801 (MTSFY) 三菱地所 32.57 0.58 4987 5

8

6301 (KMTUY) 小松製作所 48.90 0.70 7488 5

8

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.93 0.15 3041 -

9

6594 (NJDCY) 日本電産 3.88 0.05 2377 -1

0

6857 (ATEYY) シスメックス 10.00 0.12 1531 -0.

5

4543 (TRUMY) テルモ 13.59 -0.04 2081 -3

1

8591 (IX.N) 大和証券G本社 11.24 0.25 1721 5

2

（時価総額上位50位、1ドル153.13円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（11日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 15.26 2337 259 12.4

6

4911 (SSDOY) 資生堂 19.61 3003 220.5 7.9

2

5020 (JXHLY) ENEOS 20.46 1567 106.5 7.2

9

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 7657 297 4.0

4

6146 (DSCSY) ディスコ 51.20 78403 3033 4.0

2

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（11日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7270 (FUJHY) シマノ 11.95 18299 -501 -2.6

6

8802 (MITEY) 住友不動産 14.00 4288 -831 -16.2

3

7203 (TM.N) アイシン精機 16.50 2527 -367 -12.6

8

9104 (MSLOY) 川崎汽船 14.54 2227 -102 -4.3

8



「米国株式市場概況」（11日）

ＮＹＤＯＷ

終値：50121.40 前日比：-66.74

始値：50243.15 高値：50499.04 安値：49901.61

年初来高値：50188.14 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23066.47 前日比：-36.01

始値：23278.29 高値：23320.62 安値：22902.01

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6941.47 前日比：-0.34

始値：6976.48 高値：6993.48 安値：6911.97

年初来高値：6978.60 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.806％ 米10年国債 4.173％

米国株式市場は下落。ダウ平均は66.74ドル安の50121.40ドル、ナスダックは36ポイ

ント安の23066.47で取引を終了した。

雇用統計が予想外に強い結果となり、寄り付き後、上昇。しかし、早期の追加利下

げ期待が後退し金利が上昇したため相場は売りに転じた。ソフトウエア関連も再び

売られ、さらなる重しとなった。同時に、グリーンライト・キャピタルのアイフォ

ーン氏がトランプ大統領指名の連邦準備制度理事会（FRB）新議長のもとで大幅利下

げが実施される確率が高いと発言するなど根強い利下げ期待に、下げ幅を縮小し終

了。セクター別では電気通信サービス、エネルギーが上昇した一方、ソフトウエア

サービス、銀行が下落した。

食品加工会社のクラフト・ハインツ（KHC）は新最高経営責任者（CEO）が収益力強

化に集中するため2社に分割する計画を一時停止すると発表し、上昇。ワイヤレスネ

ットワーク会社のTモバイル（TMUS）は第1四半期に自社株買いプログラムを拡大す

る計画が好感され、上昇。総合データセンター冷却ソリューションを提供するバー

ティブ・ホールディングス（VRT）は第4四半期の注文の252％増や2026年の一株当た

り利益見通しが好感され、上昇。

建設・鉱業機器メーカーのキャタピラー（CAT）は強い需要に、上昇。携帯端末のア

ップル（AAPL）はアナリストが目標株価を引き上げ、上昇。玩具メーカーのマテル

（MAT）は年末年始の売り上げが弱く、見通しも予想を下回り、売られた。配車サー

ビスのリフト（LYFT）は配車予約が減少、予想外に営業損失を計上、見通しも予想

を下回り、下落。

トランプ大統領は強い雇用統計を歓迎すると同時に、金利は世界で最も低くあるべ

きと主張した。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》