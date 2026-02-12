*06:52JST NY株式：NYダウは66.74ドル安、強い雇用統計で早期利下げ期待が後退

米国株式市場は下落。ダウ平均は66.74ドル安の50121.40ドル、ナスダックは36ポイント安の23066.47で取引を終了した。

雇用統計が予想外に強い結果となり、寄り付き後、上昇。しかし、早期の追加利下げ期待が後退し金利が上昇したため相場は売りに転じた。ソフトウエア関連も再び売られ、さらなる重しとなった。同時に、グリーンライト・キャピタルのアイフォーン氏がトランプ大統領指名の連邦準備制度理事会（FRB）新議長のもとで大幅利下げが実施される確率が高いと発言するなど根強い利下げ期待に、下げ幅を縮小し終了。セクター別では電気通信サービス、エネルギーが上昇した一方、ソフトウエアサービス、銀行が下落した。

食品加工会社のクラフト・ハインツ（KHC）は新最高経営責任者（CEO）が収益力強化に集中するため2社に分割する計画を一時停止すると発表し、上昇。ワイヤレスネットワーク会社のTモバイル（TMUS）は第1四半期に自社株買いプログラムを拡大する計画が好感され、上昇。総合データセンター冷却ソリューションを提供するバーティブ・ホールディングス（VRT）は第4四半期の注文の252％増や2026年の一株当たり利益見通しが好感され、上昇。

建設・鉱業機器メーカーのキャタピラー（CAT）は強い需要に、上昇。携帯端末のアップル（AAPL）はアナリストが目標株価を引き上げ、上昇。玩具メーカーのマテル（MAT）は年末年始の売り上げが弱く、見通しも予想を下回り、売られた。配車サービスのリフト（LYFT）は配車予約が減少、予想外に営業損失を計上、見通しも予想を下回り、下落。

トランプ大統領は強い雇用統計を歓迎すると同時に、金利は世界で最も低くあるべきと主張した。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》