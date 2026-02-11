*17:10JST 東京為替：ドル・円は大幅安、午後は一時153円割れ

11日の東京市場でドル・円は大幅安。東京休場で薄商いのなか、米国の低調な経済指標を受け景気減速懸念による追加利下げ観測でドル売りが先行。早朝に154円52銭を付けた後、午後に152円80銭まで値を下げた。下げ一服後も戻りの鈍い値動きが続いた。

・ユ-ロ・円は183円70銭から182円22銭まで下落。

・ユ-ロ・ドルは1.1886ドルから1.1925ドルまで値を上げた。

・日経平均株価：休場

・17時時点：ドル・円153円00-10銭、ユ-ロ・円182円40-50銭

【要人発言】

・ハウザー豪準備銀行（RBA）副総裁

「インフレは依然として高すぎる」

「RBAは必要であれば引き締め措置を取る」

「政策バイアスは依然としてタカ派的」

【経済指標】

・中国・1月生産者物価指数：前年比-1.4％（予想：-1.5％、12月：-1.9％）

・中国・1月消費者物価指数：前年比+0.2％（予想：+0.4％、12月：+0.8％）《TY》