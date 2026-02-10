*23:12JST 【市場反応】米12月小売売上高やQ4ECIは予想下回る、ドル売り

米商務省が発表した12月小売売上高は0％と、11月＋0.6％から鈍化し予想も下回った。マイナスとなった昨年10月来で最低の伸び。

米国労働統計局が発表した10-12月期雇用コスト指数（ECI）は前期比＋0.7％と、予想外に7－9月期＋0.8％から伸びが鈍化した。21年4－6月期以降で最低の伸び。

米12月輸入物価指数は予想通り前月比＋0.1％だった。

米国債相場は上昇。10年債利回りは4.17％から4.15％まで低下した。ドル売りも強まり、ドル・円は155円20銭から154円73銭まで下落。ユーロ・ドルは1.1890ドルから1.1913ドルまで上昇、ポンド・ドルは1.3666ドルから1.3678ドルへじり高推移した。

【経済指標】

・米・10-12月期雇用コスト指数（ECI）：前期比＋0.7％（予想：+0.8％、7－9月期：+0.8％）

・米・12月輸入物価指数：前月比＋0.1％（予想：＋0.1％）

・米・12月小売売上高：0％（予想：前月比＋0.4％、11月：+0.6％）

・米・ADP週雇用4週平均（1/24）：＋6500万人（＋5000万人）《KY》