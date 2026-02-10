関連記事
東証グロ－ス指数は大幅続伸、リスク選好姿勢が継続
*17:44JST 東証グロ－ス指数は大幅続伸、リスク選好姿勢が継続
東証グロース市場指数 960.14 ＋23.67／出来高 2億7280万株／売買代金 1566億円東証グロース市場250指数 733.09 +18.13／出来高 1億5950万株／売買代金 1180億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅続伸。値上がり銘柄数は467、値下がり銘柄数は106、変わらずは27。
前日9日の米株式市場でダウ平均は小幅続伸。金利先安観を受けた買いが強まったほか、人工知能（AI）を巡る懸念後退でソフトウエアや半導体が回復したことなどが株価の支えとなった。
今日のグロ－ス市場はリスク選好姿勢が継続し買いが優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は3.20％高となった。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、衆院選での与党勝利を受け、政策推進への期待感が継続していることや、ここから新興市場銘柄の4-12月期決算発表が佳境となることから好決算・好業績銘柄への物色意欲が高まり、リスク選好姿勢が継続した。さらに、日経平均が連日の大幅高で最高値を更新している東証プライムに対し、新興市場の出遅れ感が強まっており、今日の新興市場には出遅れ修正を期待する資金も向かいやすかった。一方、東京市場が明日休場となることから積極的な買いを手控える向きもあったが、今日の東証グロース市場指数は終日、高値圏での推移となった。
個別では、営業利益が前期32.4％増・今期73.9％増予想で26年12月期初配実施予定も発表したブロードエンター＜4415＞、第1四半期営業損益が0.11億円の黒字と前年同期の0.26億円の赤字から黒字に転じ株主優待制度の新設も発表したリンクバル＜6046＞、サウジアラビア政府医療研究機関と臨床試験契約を締結したと発表したレナサイエンス＜4889＞、NTT アノードエナジーと蓄電池事業で協業検討を開始すると発表したパワーエックス＜485A＞が上げた。時価総額上位銘柄では、MTG＜7806＞やSyns＜290A＞が上昇。値上がり率上位には、窪田製薬HD＜4596＞、アーキテクツSJ＜6085＞などが顔を出した。
一方、25年12月期営業利益が3.96億円と従来予想の5.50億-7.50億円を下回ったZETA＜6031＞、5日高値で達成感が意識されたククレブ＜276A＞、前日大幅高の反動安となったビーマップ＜4316＞、前日まで9日続落の売り地合いが継続したクラシコ＜442A＞が下げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やタイミー＜215A＞が下落。値下がり率上位には、タメニー＜6181＞、クックビズ＜6558＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4596|窪田製薬ＨＤ | 225| 50| 28.57|
2| 4415|ブロードエンター | 1497| 300| 25.06|
3| 6085|アキテクツＳＪ | 865| 150| 20.98|
4| 6046|リンクバル | 210| 34| 19.32|
5| 6081|アライドアーキ | 382| 50| 15.06|
6| 7089|フォースタ | 1269| 147| 13.10|
7| 4889|レナサイエンス | 1650| 187| 12.78|
8| 1447|ＳＡＡＦＨＤ | 466| 41| 9.65|
9| 7093|アディッシュ | 599| 52| 9.51|
10| 3777|環境フレンドリーＨＤ | 70| 6| 9.38|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6031|ＺＥＴＡ | 307| -51| -14.25|
2| 276A|ククレブ | 3860| -330| -7.88|
3| 442A|クラシコ | 1683| -127| -7.02|
4| 6181|タメニー | 121| -7| -5.47|
5| 4316|ビーマップ | 1060| -52| -4.68|
6| 6558|クックビズ | 804| -36| -4.29|
7| 4772|ＳＭＥＪ | 98| -4| -3.92|
8| 4881|ファンペップ | 101| -4| -3.81|
9| 5242|アイズ | 1130| -36| -3.09|
10| 462A|ファンディーノ | 906| -28| -3.00|《SK》
スポンサードリンク