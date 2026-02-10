ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅に3日続伸、ソフトバンクGや東エレクが2銘柄で約454円分押し上げ

2026年2月10日 16:53

記事提供元：フィスコ

*16:53JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅に3日続伸、ソフトバンクGや東エレクが2銘柄で約454円分押し上げ
10日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり176銘柄、値下がり46銘柄、変わらず3銘柄となった。

9日の米国株式市場は続伸。国家経済会議（NEC）のハセット委員長が若干低い雇用者数を想定すべきと警告したため、警戒感に寄り付き後、下落。ナスダックは金利先安観を受けた買いが強まったほか、人工知能（AI）を巡る懸念後退でソフトウエアや半導体が回復、買いに転じた。終日堅調に推移し、ダウもプラス圏を回復し過去最高値を更新し終了。セクター別ではソフトウエア・サービス、半導体・同製造装置が上昇した一方、保険が下落した。米株式市場の動向を横目に、10日の日経平均は続伸して取引を開始した。前日の米株高や国内の政局安定を背景に、寄付きからリスク選好の動きが鮮明となり、衆院選を経て政権基盤を固めた高市首相による成長戦略への期待感が市場を席捲している。「責任ある積極財政」を掲げる新政権下で、先端技術や危機管理への投資が加速するとの見方が強まり、日経平均は目先筋の利食い売りをこなしながら一貫して水準を切り上げた。市場では、米ハイテク株高の流れから半導体関連やソフトウェア銘柄に強気な買いが入ったほか、AIインフラ需要を背景とした電線・資本財セクターも急騰。58000円に迫る勢いで上昇し、終日を通して買い優勢となった。

大引けの日経平均は前日比1286.60円高の57650.54円となった。東証プライム市場の売買高は29億912万株、売買代金は9兆6738億円、業種別では非鉄金属、その他金融業、不動産業などが値上がり率上位、空運業、食料品、水産・農林業などが値下がり率上位となっている。東証プライム市場の値上がり銘柄は82.2％、対して値下がり銘柄は15.4％となっている。

値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約364円押し上げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、アドバンテスト＜6857＞、ファーストリテ＜9983＞、フジクラ＜5803＞、コナミG＜9766＞、日産化＜4021＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップは豊田通商＜8015＞となり1銘柄で日経平均を約11円押し下げた。同2位は中外薬＜4519＞となり、味の素＜2802＞、日立＜6501＞、レーザーテック＜6920＞、ルネサス＜6723＞、JT＜2914＞などがつづいた。


*15:30現在

日経平均株価 　57650.54(+1286.60)

値上がり銘柄数 176(寄与度+1365.57)
値下がり銘柄数 46(寄与度-78.97)
変わらず銘柄数 3


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 4705　 454　364.21
＜8035＞　東エレク　　　　　　 41500　 900　 90.25
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 27675　 320　 85.57
＜9983＞　ファーストリテ　　　 68510　 660　 52.95
＜5803＞　フジクラ　　　　　　 23060　 1105　 36.94
＜9766＞　コナミG　　　　　　　19500　 1050　 35.10
＜4021＞　日産化学　　　　　　　6869　 1000　 33.43
＜4063＞　信越化　　　　　　　　5449　 176　 29.41
＜6762＞　TDK　　　　　　　2319.5　 49　 24.57
＜8058＞　三菱商事　　　　　　　5137　 212　 21.26
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 75370　 3140　 20.99
＜6098＞　リクルートHD　　　　 7360　 207　 20.76
＜6758＞　ソニーG　　　　　　 　3560　 105　 17.55
<7269>　スズキ　　　　　　　　2386　 125　 16.71
<9433>　KDDI　　　　　　　2580　 39　 15.64
<8802>　三菱地所　　　　　　　4929　 463　 15.48
<8830>　住友不動産　　　　　　5119　 218　 14.57
<5801>　古河電気工業　　　　 21500　 4000　 13.37
<8591>　オリックス　　　　　　5429　 397　 13.27
<5713>　住友金属鉱山　　　　 10230　 772　 12.90

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　6598　 -119　-11.93
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　9022　 -104　-10.43
＜2802＞　味の素　　　　　　　　4305　 -96　 -6.42
＜6501＞　日立製作所　　　　　　5650　 -168　 -5.62
＜6920＞　レーザーテック　　　 30910　 -390　 -5.21
＜6723＞　ルネサス　　　　　　2982.5　-120.5　 -4.03
＜2914＞　JT　　　　　　　　　 6045　 -89　 -2.97
<4507>　塩野義製薬　　　　　　3494　 -27　 -2.71
<4911>　資生堂　　　　　　　2782.5　 -75.5　 -2.52
<7203>　トヨタ自動車　　　　　3714　 -15　 -2.51
<7735>　SCREEN　　　　　21185　 -155　 -2.07
<5214>　日本電気硝子　　　　　6023　 -205　 -2.06
<6645>　オムロン　　　　　　　4870　 -51　 -1.70
<9201>　日本航空　　　　　　　3094　 -49　 -1.64
<5332>　TOTO　　　　　　　5681　 -95　 -1.59
<6301>　小松製作所　　　　　　7430　 -44　 -1.47
<2282>　日本ハム　　　　　　　6815　 -86　 -1.44
<8267>　イオン　　　　　　　　2220　 -13.5　 -1.35
<6479>　ミネベアミツミ　　　　3458　 -40　 -1.34
<2502>　アサヒGHD　　　　　 1683.5　 -12　 -1.20《CS》

