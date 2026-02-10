後場の日経平均は1430円高でスタート、古河電工や楽天銀行などが上昇



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;57794.68;+1430.74TOPIX;3854.97;+71.40



[後場寄り付き概況]

後場の日経平均は前日比1430.74円高の57794.68円と、前引け（57926.07円）からやや上げ幅を縮小してスタート。ランチタイム中の日経225先物は57800円-58040円のレンジで弱含みもみ合い。ドル・円は1ドル＝155.20-30円と午前9時頃から80銭ほど円高・ドル安水準。アジア市況は上海総合指数が前日終値近辺で推移している一方、香港ハンセン指数はプラス圏でやや伸び悩み0.5％ほど上昇している。後場の東京市場は前引けに比べやや売りが先行して始まった。朝方に比べやや円高・ドル安方向に振れていることから、上値追いに慎重な向きがある。一方、衆院選での与党勝利を受け、政策推進への期待感が高まっていることや、主要企業の4-12月期決算発表が続いていることから好決算・好業績銘柄への物色意欲が継続しているようだ。

セクターでは、非鉄金属、その他金融業、不動産業が上昇率上位となっている一方、水産・農林業、空運業、陸運業が下落率上位となっている。東証プライム市場の売買代金上位では、古河電工＜5801＞、ソフトバンクG＜9984＞、楽天銀行＜5838＞、五洋建＜1893＞、NEC＜6701＞、住友鉱＜5713＞、オリックス＜8591＞、ディスコ＜6146＞、IHI＜7013＞、フジクラ＜5803＞が高い。一方、デクセリアルズ＜4980＞、レーザーテック＜6920＞、ルネサス＜6723＞、キオクシアHD＜285A＞、日立＜6501＞、インフロニアHD＜5076＞、味の素＜2802＞、東京電力HD＜9501＞、トヨタ＜7203＞が下落している。《CS》