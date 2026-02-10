*12:17JST 東京為替：ドル・円は大幅安、ドル・人民元に連れ安

10日午前の東京市場でドル・円は大幅に下げ、156円29銭まで上昇後に155円20銭台に下値を切り下げた。ドル・人民元に連れ安し、クロス円もそれに追随する値動きに。ドル売りが鮮明になるなか、ユーロ・ドルとポンド・ドルは値を戻す展開となった。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円23銭から156円29銭、ユ-ロ・円は184円98銭から185円99銭、ユ-ロ・ドルは1.1896ドルから1.1916ドル。

【要人発言】

・トランプ米大統領

「パウエルは無能だが、問題は彼が腐敗しているかどうかだ」

・ミラン米連邦準備理事会（FRB）理事

「金利は現在よりも大幅に低い水準にあることが適切」

「基調的なインフレは目標に近い水準にあり、大きなインフレ問題は抱えていない」「雇用市場にストレスの兆候」

「今のところ、目立った関税インフレは見られない」

・片山財務相

「夏までに消費税減税の財源の議論を報告する方針」

「減税には技術的な問題があるため時間がかかる」

「2026年度予算をできるだけ早期に成立させる方針」

【経済指標】

・日・ 1月マネーストックM3：前年比+1.0％（12月：+1.1％）《TY》