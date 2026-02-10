*11:48JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:古河電工、メルカリ、協和キリンなど

＜5801＞ 古河電工 21380 +3880

大幅続伸。前日の後場に決算を発表、その後ストップ高まで急伸し、本日も一段高の展開になっている。26年3月期営業利益は従来予想の530億円から560億円、前期比18.9％増に上方修正。自動車や情報通信セグメントを引き上げている。年間配当金も120円から160円に引き上げている。とりわけ、注目度の高い光関連製品に関しては、年度後半にかけて急速な利益の上積みを見込んでいるもようであり、ポジティブな反応が強まる形に。

＜4385＞ メルカリ 3582 +358

大幅続伸。前日に第2四半期の決算を発表、10-12月期営業利益は109億円で前年同期比54.0％増となり、市場予想を20億円ほど上振れる着地になっている。マケプレのGMP成長率加速などが市場想定上振れの主因。また、フィンテックのクレジットの増収率も拡大している。通期計画は従来予想レンジの280-320億円から、320-360億円に増額している。25年6月期は278億円であった。

＜4151＞ 協和キリン 2577 +207

大幅反発。前日に25年12月期の決算を発表している。コア営業利益は1031億円で前期比8.0％増、パイプラインの導出一時金などで、従来予想の800億円を上振れ着地。一方、26年12月期は1000億円で同8.9％の減益見通しだが、提携解消の影響などによる収益悪化は想定線、水準自体もコンセンサスを上振れている。また、株主還元方針をDOE4％以上・累進配当に変更、26年12月期年間配当金は前期比8円増の70円計画としている。

＜5803＞ フジクラ 23100 +1145

大幅反発。前日は決算発表後に売り優勢も、本日は見直しの動きが優勢となっている。26年3月期通期営業利益見通しは従来予想の1790億円から1950億円、前期比43.9％増に上方修正しているが、コンセンサス水準にはやや未達、下期のモメンタム鈍化を売り材料視する動きが先行した。一方、生産能力ボトルネックへの懸念に対しては、生産能力の拡充が進んでいることも示されているもようで、今後のコンセンサス切り上がりにつながる形へ。

＜4980＞ デクセリアルズ 2523 -572

大幅反落。前日に第3四半期決算を発表、10-12月期営業利益は105億円で前年同期比10.7％増となり、市場予想は10億円超下振れたとみられる。通期予想は390億円、前期比1.8％減を据え置き。コンセンサスは会社計画をやや上回る水準となっている。前回の決算発表ではポジティブインパクトが強まっていただけに、サプライズの乏しい決算に売りで反応。中国自動車業界向け競争激化やメモリー価格高騰の影響なども拭い切れず。

＜6046＞ リンクバル 218 +42

急騰、年初来高値更新。長期保有の促進を通じ、企業価値の向上と成長の成果を株主と共有することを目的とし、株主優待制度を新設すると発表し、好材料視されている。基準日(3月末日及び9月末日)における同社株主名簿に記載または記録された1,000株(10単元)以上を6ヶ月以上継続して保有している株主を対象として、デジタルギフト5000円相当を年に2回贈呈する。なお、26年3月31日を基準日として進呈予定の株主優待については、制度導入初年度につき、保有株式数のみを条件とするとしている。

＜1401＞ mbs 1551 +30

続伸。9日の取引終了後に、オオノ開發の国内唯一大型外航船対応ドライドックコンクリート壁補修工事において「スケルトン防災コーティング」が採用されたことを発表し、好材料視されている。大型ドライドックは愛知県知多市に所在し、外航船2隻を同時に収容できる国内最大級の施設であり、環境および労働安全に配慮した効率的な解体を可能とする。同物件は、同社創業以来最大規模の受注としている。施工面積は壁面23,000平米、ギャラリー4,650.4平米、工期は26年2月1日～27年1月31日(予定)。

＜4415＞ ブロードエンター カ -

ストップ高買い気配。9日の取引終了後に、25年12月期の業績を発表し、好材料視されている。売上高は74.13億円(前期比57.8%増)、経常利益は7.70億円(同36.6%増)と2桁増収増益だった。26年12月期の業績予想も、売上高100.00億円(前期比34.9%増)、経常利益11.00億円(同42.8%増)を見込んでいる。また、26年12月期より初配当(期末配当21円16銭)を実施することも発表した。《YY》