関連記事
「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比1140円高の57200円
*09:51JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比1140円高の57200円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル156.18円換算）で、住友不動産＜8766＞、セコム＜9432＞、武田薬品工業＜4502＞などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1140円高の57200円。
米国株式市場は続伸。ダウ平均は20.20ドル高の50135.87ドル、ナスダックは207.46ポイント高の23238.67で取引を終了した。国家経済会議（NEC）のハセット委員長が若干低い雇用者数を想定すべきと警告したため、警戒感に寄り付き後、下落。ナスダックは金利先安観を受けた買いが強まったほか、人工知能（AI）を巡る懸念後退でソフトウエアや半導体が回復、買いに転じた。終日堅調に推移し、ダウもプラス圏を回復し過去最高値を更新し終了。
9日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円36銭から155円52銭まで下落し、155円91銭で引けた。米国家経済会議（NEC）のハセット委員長が若干低い雇用者数を想定しておくべきとの考えを示したため、2年債利回り低下に伴いドル売りに拍車がかかった。また、衆院選での自民圧勝で政局安定期待が広がったほか、円安是正介入警戒感や日銀の追加利上げ観測に円買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1880ドルから1.1927ドルまで上昇し、1.1915ドルで引けた。
NY原油先物3月限は強含み（NYMEX原油3月限終値：64.36 ↑0.81）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比＋0.81ドル（＋1.27％）の64.36ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（9日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
6178 (JPPHY) 日本郵政 14.61 2282 195 9.3
4
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 13.85 4326 327 8.1
8
6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 7809 457 6.2
2
2801 (KIKOY) キッコーマン 19.30 1507 57 3.9
3
6723 (RNECY) ルネサス 9.97 3114 115 3.8
3
「ADR下落率上位5銘柄」（9日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
8766 (TKOMY) 住友不動産 14.00 4373 -631 -12.6
1
7201 (NSANY) アイシン精機 16.50 2577 -277.5 -9.7
2
4523 (ESAIY) Eisai Co 7.01 4379 -351 -7.4
2
8601 (DSEEY) 日本取引所G 11.15 1741 -82.5 -4.5
2
■そのたADR（9日）
7203 (TM.N) 本田技研工業 31.75 -1.07 1653 1
2
8306 (MUFG.N) 三井住友FG 23.21 0.18 6042 -
5
8035 (TOELY) 三菱商事 32.50 1.60 5076 5
8
6758 (SONY.N) TDK 14.86 0.41 2321 12.
5
9432 (NTTYY) セコム 9.79 0.36 6116 -7
3
8058 (MTSUY) イオン 14.56 0.10 2274 4
7
6501 (HTHIY) 日立製作所 38.18 2.68 5963 11
0
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 13.85 0.00 4326 32
7
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 13.28 -0.57 4148 -15
2
4063 (SHECY) 信越化学工業 17.13 0.31 5351 -6
1
8001 (ITOCY) 三井物産 695.48 19.28 5431 2
5
8316 (SMFG.N) オリックス 33.99 1.69 5309 -4
0
8031 (MITSY) 住友商事 41.23 1.04 6439 4
8
6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 1.00 7809 45
7
4568 (DSNKY) 第一三共 19.02 0.86 2971 -18.
5
9433 (KDDIY) ファーストリテ 43.92 2.23 68594 23
4
7974 (NTDOY) 丸紅 387.30 15.70 6049 5
8
8766 (TKOMY) 住友不動産 14.00 0.00 4373 -63
1
7267 (HMC.N) SUBARU 9.85 -0.73 3077 -5
3
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.82 0.61 6191 10
5
6902 (DNZOY) ファナック 22.03 0.30 6881 14
6
4519 (CHGCY) 中外製薬 29.43 1.37 9193 5
8
4661 (OLCLY) オリエンランド 17.74 0.05 2771
7
8411 (MFG.N) 大和証券G本社 10.82 0.61 1690 2
4
6367 (DKILY) ダイキン工業 11.96 0.30 18679 2
9
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 17.73 -0.16 5538 -3
4
7741 (HOCPY) 任天堂 14.17 0.35 8852 -3
2
6503 (MIELY) 三菱電機 74.98 1.54 5855
3
6981 (MRAAY) 日東電工 23.20 0.78 3623 -
6
7751 (CAJPY) 伊藤忠商事 13.40 0.01 1047 -1041.
5
6273 (SMCAY) SMC 21.59 0.36 67439 -5
61
7182 (JPPTY) 日産自動車 5.19 -0.16 405 -1.
2
6146 (DSCSY) ディスコ 47.50 2.20 74186 7
6
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 15.03 0.18 2347 4
3
8053 (SSUMY) ユニ・チャーム 3.04 0.04 950 0.
5
6702 (FJTSY) 富士通 25.97 0.67 4056 -2
9
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 129.25 17.65 20186 47
6
5108 (BRDCY) ブリヂストン 12.11 0.00 3783 2
0
6178 (JPPHY) 日本郵政 14.61 1.89 2282 19
5
8002 (MARUY) 東京エレク 133.00 4.00 41544 -24
6
6723 (RNECY) ルネサス 9.97 0.00 3114 11
5
6954 (FANUY) 京セラ 17.35 0.37 2710 -32.
5
8725 (MSADY) 三井不動産 39.00 1.00 2030 -38.
5
8801 (MTSFY) JR東日本 12.61 -0.11 3939 9
4
6301 (KMTUY) 小松製作所 48.38 2.10 7556 5
5
4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.77 0.02 3052 -1
4
6594 (NJDCY) 日本電産 3.77 0.51 2355 -2
0
6857 (ATEYY) シスメックス 9.77 0.20 1526 1.
5
4543 (TRUMY) テルモ 13.35 0.17 2085 -1
5
8591 (IX.N) SOMPOHD 19.18 0.30 5991 3
2
（時価総額上位50位、1ドル156.18円換算）《AN》
スポンサードリンク