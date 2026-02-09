*18:19JST ノムラシステムコーポレーション---2025年12月期通期業績予想および配当予想の修正

ノムラシステムコーポレーション＜3940＞は6日、2025年12月期通期の業績予想および配当予想を修正したと発表した。

売上高は、PMO戦略部および次世代戦略事業部において既存取引先の追加開発や新規取引先の案件受注が順調に推移した結果、当初計画を上回ったものの、営業企画部およびプライム企画部において利益率を重視した案件への切り替えを進めた影響で、全体では33.21億円（前回予想比4.3％減）となる見込みである。

一方で、利益面は高利益率案件へのシフトと販売費及び一般管理費の抑制が寄与し、営業利益は5.86億円（同40.5％増）、経常利益は5.93億円（同42.2％増）、当期純利益は4.04億円（同41.9％増）となる見通し。1株当たり当期純利益は8円83銭に上方修正された。

これに伴い、2025年12月期の期末配当金予想も修正され、従来の3.25円から3.55円へ引き上げられた。中間配当は予定しておらず、年間配当金は3.55円となる。《AK》