*16:35JST 日経VI：低下、衆院選通過で警戒感緩和

日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は9日、前日比-3.21（低下率8.22％）の35.82と低下した。なお、高値は38.71、安値は27.28。先週末の米株式市場で主要指数が大幅高となった流れを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。参院選の投開票を昨日終え、結果が事前に観測報道で予想された通り自民党の勝利となったことから、安心感が広がった。こうした中、今日は日経225先物が大幅高となり、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードが緩和。日経VIは先週末の水準を下回って推移した。

【日経平均VIとは】

日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。《SK》