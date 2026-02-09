rakumo、Googleの生成AI活用の「rakumo　エージェント」ベータ版提供開始

■自然対話で業務を支援するAIエージェントを投入

rakumo<4060>(東証グロース)は2月9日、Googleの生成AI技術を活用したAIエージェント「rakumo エージェント」のベータ版提供を開始したと発表した。「rakumo for Google Workspace シリーズ」の最新アップデートの一環で、第1弾として「rakumo カレンダー」との連携を実装した。

同社は「仕事をラクに。オモシロく。」というビジョンのもと、企業の組織改革と新しい働き方の実現を目指しており、2025年7月にはGoogleの高度な生成AI技術を活用した大型アップデート計画を公表している。今回のベータ版では、自然な対話を通じて予定登録や確認、他メンバーの空き時間検索、過去予定の参照、時間の使い方に関する簡易集計などを可能にし、秘書的な役割で日常業務の効率化を支援する。

また、会話内容やカレンダーデータがAIモデルの学習に利用されない設計とし、企業の機密情報への配慮も行っている。今後は「rakumo ワークフロー」や「rakumo ボード」など他サービスとの連携を進め、AIが文脈を理解して能動的に事務作業を支援する自律的なワークスタイルの実現を目指すとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

