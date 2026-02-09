ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～MCJ、岡野バルなどがランクイン

2026年2月9日 10:43

記事提供元：フィスコ

*10:43JST 出来高変化率ランキング（10時台）～MCJ、岡野バルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[2月9日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6670＞ MCJ　　　　　　 5371500 　421455.96　 341.42% 0.1718%
＜6492＞ 岡野バル　　　　　　87600 　75024.8　 248.93% 0.1181%
＜6927＞ ヘリオステクノH　　625700 　85181.14　 244.76% 0.1464%
＜381A＞ iF米債35　　　　284736 　91371.899　 193.79% -0.0094%
＜2016＞ iF米710H　　　119816 　44122.375　 189.07% -0.0016%
＜5282＞ ジオスター　　　　　305300 　35542.94　 152.93% 0.0604%
＜450A＞ SSSPヘ有　　　　1960 　9208.126　 152.77% 0.0251%
＜1580＞ 日経－1倍　　　　　804970 　250466.273　 141.79% -0.0524%
＜6418＞ 金銭機　　　　　　　324800 　113338.2　 128.5% 0.0883%
＜3896＞ 阿波製紙　　　　　　285000 　41916.5　 126.43% 0.1221%
＜1346＞ MXS225　　　　58209 　1566979.678　 108.09% 0.0535%
＜1698＞ 上場配当　　　　　　26464 　45076.432　 104.17% 0.0129%
＜2634＞ NFSP500ヘ　　68718 　97811.63　 103.62% 0.0096%
＜1311＞ NFTPX30　　　53256 　39592.337　 100.28% 0.0269%
＜153A＞ カウリス　　　　　　137700 　65025.4　 93.17% 0.0577%
＜8093＞ 極東貿　　　　　　　98600 　89434.72　 84.97% 0.0561%
＜4970＞ 東洋合成　　　　　　124700 　524607.4　 81.56% 0.122%
＜1345＞ 上場Jリート　　　　76500 　74365.11　 78.07% 0.0039%
＜9433＞ KDDI　　　　　　18574400 　22006537.37　 73.86% -0.075%
＜8881＞ 日神GHD　　　　　342100 　131838.96　 70.51% -0.0073%
<399A> 上日高50　　　　　115305 　235361.645　 65.25% 0.0193%
<6166> 中村超硬　　　　　　1480900 　696793.96　 64.41% 0.1479%
<9519> レノバ　　　　　　　912800 　358494.7　 61.7% 0.0556%
<6315> TOWA　　　　　　6120800 　10039441.92　 60.86% 0.0076%
<4274> 細谷火　　　　　　　126400 　86741.76　 58.61% 0.0218%
<1592> 上場J400　　　　27006 　39519.811　 58.5% 0.0317%
<6804> ホシデン　　　　　　389400 　605320.02　 53.99% 0.0551%
<1494> One高配　　　　　2732 　70011.356　 53.83% 0.0162%
<3452> ビーロット　　　　　96900 　101432　 51.9% 0.0097%
<4783> NCD　　　　　　　53000 　107271.3　 51.72% 0.0551%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

