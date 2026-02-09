関連記事
*10:43JST 出来高変化率ランキング（10時台）～MCJ、岡野バルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月9日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6670＞ MCJ 5371500 421455.96 341.42% 0.1718%
＜6492＞ 岡野バル 87600 75024.8 248.93% 0.1181%
＜6927＞ ヘリオステクノH 625700 85181.14 244.76% 0.1464%
＜381A＞ iF米債35 284736 91371.899 193.79% -0.0094%
＜2016＞ iF米710H 119816 44122.375 189.07% -0.0016%
＜5282＞ ジオスター 305300 35542.94 152.93% 0.0604%
＜450A＞ SSSPヘ有 1960 9208.126 152.77% 0.0251%
＜1580＞ 日経－1倍 804970 250466.273 141.79% -0.0524%
＜6418＞ 金銭機 324800 113338.2 128.5% 0.0883%
＜3896＞ 阿波製紙 285000 41916.5 126.43% 0.1221%
＜1346＞ MXS225 58209 1566979.678 108.09% 0.0535%
＜1698＞ 上場配当 26464 45076.432 104.17% 0.0129%
＜2634＞ NFSP500ヘ 68718 97811.63 103.62% 0.0096%
＜1311＞ NFTPX30 53256 39592.337 100.28% 0.0269%
＜153A＞ カウリス 137700 65025.4 93.17% 0.0577%
＜8093＞ 極東貿 98600 89434.72 84.97% 0.0561%
＜4970＞ 東洋合成 124700 524607.4 81.56% 0.122%
＜1345＞ 上場Jリート 76500 74365.11 78.07% 0.0039%
＜9433＞ KDDI 18574400 22006537.37 73.86% -0.075%
＜8881＞ 日神GHD 342100 131838.96 70.51% -0.0073%
<399A> 上日高50 115305 235361.645 65.25% 0.0193%
<6166> 中村超硬 1480900 696793.96 64.41% 0.1479%
<9519> レノバ 912800 358494.7 61.7% 0.0556%
<6315> TOWA 6120800 10039441.92 60.86% 0.0076%
<4274> 細谷火 126400 86741.76 58.61% 0.0218%
<1592> 上場J400 27006 39519.811 58.5% 0.0317%
<6804> ホシデン 389400 605320.02 53.99% 0.0551%
<1494> One高配 2732 70011.356 53.83% 0.0162%
<3452> ビーロット 96900 101432 51.9% 0.0097%
<4783> NCD 53000 107271.3 51.72% 0.0551%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
