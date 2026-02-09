関連記事
「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比2035円高の56445円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル157.13円換算）で、TDK＜6758＞、三菱電機＜6503＞、ディスコ＜6146＞などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比2035円高の56445円。
ダウ平均は1206.95ドル高の50115.67ドル、ナスダックは490.62ポイント高の23031.21で取引を終了した。エヌビディア（NVDA）など半導体セクターや暗号資産市場の回復で安心感が広がったほか、値ごろ感からの買いに、寄り付き後、上昇。ミシガン大消費者信頼感指数が予想外に改善し、景気に楽観的見方が強まり続伸した。イランとの間接協議も実施されたため地政学的リスク懸念も緩和し相場を支援、終日堅調に推移。終盤にかけて上げ幅を拡大し、ダウは過去最高値を更新し終了した。
6日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円80銭まで下落後、157円27銭まで上昇し、157円23銭で引けた。米2月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値が低下予想に反し上昇しドル買いが優勢となった。また、日本の衆院選をにらみ財政拡大を織り込む円売りも継続。ユーロ・ドルは1.1790ドルから1.1826ドルまで上昇し、1.1821ドルで引けた。
6日のNY原油先物3月限は小幅高。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比＋0.26ドル（＋0.41％）の63.55ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（6日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
6762 (TTDKY) アドバンテスト 170.60 26806 2276 9.2
8
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 13.85 4353 354 8.8
5
2801 (KIKOY) キッコーマン 19.30 1516 115.5 8.2
5
6146 (DSCSY) ディスコ 45.30 71180 5380 8.1
8
6723 (RNECY) ルネサス 9.97 3133 175.5 5.9
3
「ADR下落率上位5銘柄」（6日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
9432 (NTTYY) KDDI 15.71 2469 -330 -11.7
9
6594 (NJDCY) 日本電産 3.26 2049 -270 -11.6
4
7203 (TM.N) アイシン精機 16.50 2593 -300.5 -10.3
9
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.00 943 -57 -5.7
0
■そのたADR（6日）
7203 (TM.N) アイシン精機 16.50 0.00 2593 -300.
5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.03 0.21 5522 11
3
8035 (TOELY) 住友商事 40.19 2.09 6315 16
6
6758 (SONY.N) TDK 14.45 0.61 2271 108.
5
9432 (NTTYY) KDDI 15.71 -2.03 2469 -33
0
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.00 -0.24 943 -5
7
6501 (HTHIY) 日立製作所 35.50 2.58 5578 21
1
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 13.85 0.93 4353 35
4
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 13.28 0.36 4173 -12
7
4063 (SHECY) 信越化学工業 16.82 0.38 5286 18
2
8001 (ITOCY) 丸紅 371.60 336.84 5839 18
2
8316 (SMFG.N) みずほFG 9.61 0.61 7550 20
3
8031 (MITSY) 東京エレク 129.00 1.60 40540 -49
0
6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 0.00 7071
9
4568 (DSNKY) 第一三共 18.16 0.05 2853 -1
6
9433 (KDDIY) 関西電力 8.29 0.33 2605 20.
5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 13.39 0.58 1052 -101
5
8766 (TKOMY) 三井不動産 38.00 2.10 1990 95.
5
7267 (HMC.N) スズキ 60.02 3.24 2358 5
0
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.21 0.33 6037 -
2
6902 (DNZOY) ファナック 21.73 1.03 6829 25
8
4519 (CHGCY) 中外製薬 28.06 0.76 8818 21
0
4661 (OLCLY) オリエンランド 17.69 0.26 2780 25.
5
8411 (MFG.N) オリックス 32.30 1.05 5075 14
2
6367 (DKILY) ダイキン工業 11.66 0.26 18321 31
1
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 17.89 0.09 5622 10
5
7741 (HOCPY) キヤノン 31.58 0.51 4962 9
2
6503 (MIELY) 三菱電機 73.44 5.44 5770 29
1
6981 (MRAAY) 日東電工 22.42 0.24 3523 12
7
7751 (CAJPY) 任天堂 13.82 0.22 8686 24
5
6273 (SMCAY) SMC 21.23 0.97 66717 199
7
7182 (JPPTY) 日産自動車 5.35 0.32 420 3.
4
6146 (DSCSY) ディスコ 45.30 4.10 71180 538
0
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.85 0.13 2333 1
4
8053 (SSUMY) 三菱商事 30.90 1.67 4855 13
2
6702 (FJTSY) 富士通 25.30 0.52 3975 6
2
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 128.29 16.69 20158 58
3
5108 (BRDCY) ブリヂストン 12.11 0.38 3806 6
6
6178 (JPPHY) 日本郵政 12.72 0.51 1999 21.
5
8002 (MARUY) 三井物産 676.20 23.20 5313 13
7
6723 (RNECY) ルネサス 9.97 1.06 3133 175.
5
6954 (FANUY) 京セラ 16.98 0.49 2668 85.
5
8725 (MSADY) 第一生命HD 18.65 0.50 1465 28.
5
8801 (MTSFY) 三菱地所 27.69 1.00 4351 12
3
6301 (KMTUY) 小松製作所 46.28 1.12 7272 20
1
4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.75 -0.12 3064 4
0
6594 (NJDCY) 日本電産 3.26 -0.39 2049 -27
0
6857 (ATEYY) シスメックス 9.57 0.09 1504 9.
5
4543 (TRUMY) テルモ 13.18 0.37 2071 2
6
8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.21 0.13 1604 1
8
（時価総額上位50位、1ドル157.13円換算）《AN》
