*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、米NY連銀インフレ期待、中マネーサプライなど

＜国内＞

08:30 毎月勤労統計-現金給与総額(12月) 3.2％ 1.7％

08:30 実質賃金総額(12月) 0.8％ -1.6％

08:50 国際収支(経常収支)(12月) 1兆604億円 3兆6741億円

08:50 貸出動向 銀行計(1月) 4.8％

08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(1月) 4.4％

14:00 景気ウォッチャー調査 現状判断(季調済)(1月) 49.0 48.6

14:00 景気ウォッチャー調査 先行き判断(季調済)(1月) 50.7 50.5



＜海外＞

20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.59％

20:25 ブ・週次景気動向調査

25:00 米・NY連銀インフレ期待(1月) 3.42％

27:00 ブ・貿易収支(先週) 2.52億ドル



中・資金調達総額(1月、14日までに) 7兆850億元 35兆6033億元

中・マネーサプライ(1月、14日までに)

中・元建て新規貸出残高(1月、14日までに) 5兆元 16兆2736億元

米・ウォラー連邦準備制度理事会(FRB)理事が講演

米・アトランタ連銀総裁が討論会に参加



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》