今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、米NY連銀インフレ期待、中マネーサプライなど

2026年2月9日 06:30

*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、米NY連銀インフレ期待、中マネーサプライなど
＜国内＞
08:30　毎月勤労統計-現金給与総額(12月)　3.2％　1.7％
08:30　実質賃金総額(12月)　0.8％　-1.6％
08:50　国際収支(経常収支)(12月)　1兆604億円　3兆6741億円
08:50　貸出動向 銀行計(1月)　　4.8％
08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(1月)　　4.4％
14:00　景気ウォッチャー調査 現状判断(季調済)(1月)　49.0　48.6
14:00　景気ウォッチャー調査 先行き判断(季調済)(1月)　50.7　50.5


＜海外＞
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.59％
20:25　ブ・週次景気動向調査
25:00　米・NY連銀インフレ期待(1月)　　3.42％
27:00　ブ・貿易収支(先週)　　2.52億ドル


中・資金調達総額(1月、14日までに)　7兆850億元　35兆6033億元

中・マネーサプライ(1月、14日までに)

中・元建て新規貸出残高(1月、14日までに)　5兆元　16兆2736億元

米・ウォラー連邦準備制度理事会(FRB)理事が講演

米・アトランタ連銀総裁が討論会に参加


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

