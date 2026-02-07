*14:24JST 欧米の注目経済指標：1月米コアCPIは12月実績と同水準か

2月9日－13日発表予定の経済指標予想については以下の通り。

■10日（火）午後10時30分発表予定

○(米)12月小売売上高-予想：前月比＋0.5％

参考となる11月実績は前月比＋0.6％。特に自動車・同部品の売上高が増えたことが要因。ただ、消費支出は富裕層に偏っており、12月の売上高の伸びは11月実績を下回る見込み。

■12日（木）日本時間13日午前0時発表予定

○(米)1月中古住宅販売件数-予想：424万件

参考となる12月実績は435万件に増加。住宅ローン金利の低下や住宅価格の上昇ペース鈍化が回復につながった。1月については12月に増加した反動でやや減少する見込み。

■13日（金）午後7時発表予定

○（欧)10-12月期ユーロ圏域内総生産改定値-速報値：前年比＋1.3％

速報値ではドイツがプラス成長に戻った。改定値で大きな変動が生じる可能性は低いため、成長率は速報値と同水準となる見込み。

■13日（金）午後10時30分発表予定

○(米)1月消費者物価コア指数-予想：前年比＋2.6％

参考となる12月実績は前年比＋2.6％。12月は年末商戦に伴う値引きの影響なども考えられることから、依然として予断を許すものではなく、今しばらく動向を注視する必要がある。一部のエコノミストからは、関税引き上げに伴うインフレへの影響はピークに達したとの指摘も。

○その他の主な経済指標の発表予定

・9日（月）：（日）12月経常収支

・11日（水）：（中国）1月消費者物価指数

・12日（木）：（英）10－12月期国内総生産

・13日（金）：（欧）12月ユーロ圏貿易収支《FA》