*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 MCJ、ムトーHD、ひーはいすとなど
銘柄名<コード6日終値⇒前日比
インフォマート＜2492＞ 382 -11
IT関連株は6日もきつい下げとなり。
キッコーマン＜2801＞ 1400.5 -113.5
北米しょうゆの増収率鈍化をマイナス視。
TBSホールディングス＜9401＞ 5560 -483
10-12月期営業益は市場想定を下振れ。
シグマクシス・ホールディングス＜6088＞ 677 -63
10-12月期は経常減益に。
ゴールドウイン＜8111＞ 2462.5 -190
10-12月期はコンセンサス下振れ着地。
ニコン＜7731＞ 1848.5 -88.5
減損計上を主因に今期は大幅営業赤字に下方修正。
浜松ホトニクス＜6965＞ 1677.5 -112.5
第1四半期の大幅減益決算をネガティブ視。
芝浦メカトロニクス＜6590＞ 25370 -2610
5日は決算発表後に大幅高も。
SREホールディングス＜2980＞ 2450 -160
内需グロースが軟調な流れに押される。
日東紡績＜3110＞ 16900 -280
業績上方修正もコンセンサスには届かずか。
日本光電工業＜6849＞ 1653.5 -77.5
業績下方修正で一転営業減益に。
マネーフォワード＜3994＞ 3298 -203
米国でソフトウェア関連が改めて大幅安に。
PKSHA Technology＜3993＞ 2768 -165
内需系グロース株が軟調で。
MCJ＜6670＞ 1938 +400
MBO実施でTOB価格2200円にサヤ寄せの動き。
ムトーHD＜7999＞ 4180 +700
ブラザー工業が1株7626円でTOBを実施。
三光産業＜7922＞ 780 +167
MBO実施に伴うTOB価格にサヤ寄せ続く。
ヒーハイスト＜6433＞ 2175 +400
チューリッヒ工科大学プロジェクトパートナー指定を材料視続く。
住石HD＜1514＞ 837 +103
人工ダイヤ関連として関心が継続か。
日本精密＜7771＞ 575 +80
マネーゲーム継続。
大阪製鉄＜5449＞ 2895 -700
第3四半期累計営業赤字で通期下方修正。
ジェイ・イー・ティ<6228> 666 -129
過年度会計処理について確認すべき事項として決算発表を延期。
A＆Aマテ<5391> 1424 -196
第3四半期累計営業益は2ケタ減益に。
大木ヘルスHD<3417> 1281 -177
販管費増加で第3四半期累計2ケタ営業減益に。
フォースタ<7089> 1140 +150
26年3月期業績予想を上方修正。自社株買いも発表。
BASE<4477> 323 +3
25年12月期利益と配当見込みを上方修正。上値は重い。
セキュア<4264> 1527 -60
25年12月期業績見込みを下方修正。
ファンペップ<4881> 91 +7
25日線と75日線をまとめて上抜け先高期高まる。
キューブ<7112> 667 -51
5日大幅安の売り地合いが継続。
GMO-PP<3695> 1930 -89
25年12月期業績と配当見込みを上方修正。上昇して始まるが買い続かず。
ポストプライム<198A> 221 -18
25日線と75日線を割り込み手仕舞い売り広がる。
イーディーピー<7794> 1047 +150
5日まで2日連続ストップ高の買い人気が継続。
アミタHD<2195> 346 -19
25年12月期業績見込みを下方修正。
シャノン<3976> 384 +25
25年12月期業績見込みを上方修正。《CS》
