*17:36JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は3日ぶり反発、東エレクやアドバンテストが2銘柄で約179円分押し上げ

6日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり164銘柄、値下がり58銘柄、変わらず3銘柄となった。

前日5日の米国株式市場は下落。1月人員削減数や週次失業保険申請件数の増加で労働市場の減速懸念が強まり、その後、発表されたJOLT求人件数も冴えず相場は下落となった。ビットコインの急落を背景とした投資家心理悪化も影響したと見られるほか、人工知能（AI）による競争激化を警戒しソフトウエアセクターが引き続き売られた。終盤にかけて相場は下げ幅を拡大した。米株市場を横目に、本日の日経平均は3日続落して取引を開始した。ただ、その後下げ渋ると、下げ幅を縮小してプラス圏に浮上した。米主要指数が下落したことに加え、ビットコインの急落やソフトウェア関連株への懸念などが投資家心理を慎重にさせた。また、衆院選後の金利や円相場の動向を見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあった。ただ、好決算銘柄の一角が買われたほか、前日までの下落に対する自律反発を狙った買いが向かい、指数は堅調に推移した。テクニカル面では、25日移動平均線での反発も見せており、一定のレジスタンスラインとして意識されている。

大引けの日経平均は前営業日比435.64円高の54253.68円となった。東証プライム市場の売買高は28億544万株、売買代金は8兆1746億円だった。業種別では、パルプ・紙、医薬品、その他製品が下落した一方、鉱業、銀行業、建設業などが上昇した。東証プライム市場の値上がり銘柄は55.1％、対して値下がり銘柄は41.5％となっている。

値上がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約104円押し上げた。同2位はアドバンテスト＜6857＞となり、ソフトバンクG＜9984＞、味の素＜2802＞、ソニーG＜6758＞、フジクラ＜5803＞、バンナムHD＜7832＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップは中外薬＜4519＞となり1銘柄で日経平均を約51円押し下げた。同2位はコナミG＜9766＞となり、キッコーマン＜2801＞、日東電＜6988＞、信越化＜4063＞、任天堂＜7974＞、富士フイルム＜4901＞などがつづいた。



*15:30現在

日経平均株価 54253.68(+435.64)

値上がり銘柄数 164(寄与度+692.88)

値下がり銘柄数 58(寄与度-257.24)

変わらず銘柄数 3



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜8035＞ 東エレク 41030 1040 104.29

＜6857＞ アドバンテ 24530 280 74.87

＜9984＞ ソフトバンクG 3999 87 69.79

＜2802＞ 味の素 4099 484 32.36

＜6758＞ ソニーG 3507 159 26.57

＜5803＞ フジクラ 22395 740 24.73

＜7832＞ バンナムHD 4195 188 18.85

＜6920＞ レーザーテック 30190 1300 17.38

＜9983＞ ファーストリテ 63500 180 14.44

＜7203＞ トヨタ自動車 3780 74 12.37

＜7269＞ スズキ 2308 90 12.03

＜8015＞ 豊田通商 6334 119 11.93

＜6645＞ オムロン 4532 333 11.13

<7267> ホンダ 1692 52.5 10.53

<8058> 三菱商事 4723 98 9.83

<6902> デンソー 2161.5 73 9.76

<8002> 丸紅 5657 257 8.59

<6501> 日立製作所 5367 203 6.79

<8053> 住友商事 6149 199 6.65

<3099> 三越伊勢丹HD 3023 199 6.65

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜4519＞ 中外製薬 8608 -517 -51.84

＜9766＞ コナミG 17880 -915 -30.58

＜2801＞ キッコーマン 1400.5 -113.5 -18.97

＜6988＞ 日東電工 3396 -94 -15.71

＜4063＞ 信越化 5104 -75 -12.53

＜7974＞ 任天堂 8441 -341 -11.40

＜4901＞ 富士フイルム 3024 -96 -9.63

<6098> リクルートHD 7062 -88 -8.82

<6532> ベイカレント 4822 -253 -8.46

<7741> HOYA 26445 -495 -8.27

<7270> SUBARU 3342 -196 -6.55

<4568> 第一三共 2869 -65 -6.52

<6981> 村田製作所 3217 -68 -5.46

<6479> ミネベアミツミ 3256 -139 -4.65

<4578> 大塚HD 9344 -138 -4.61

<4307> 野村総合研究所 4222 -117 -3.91

<4704> トレンドマイクロ 5599 -114 -3.81

<4507> 塩野義製薬 3393 -35 -3.51

<6301> 小松製作所 7071 -90 -3.01

<4506> 住友ファーマ 2229.5 -89 -2.97《AK》