*17:29JST 2月6日本国債市場：債券先物は131円59銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年3月限

寄付131円90銭 高値132円20銭 安値131円56銭 引け131円59銭

2年 1.266％

5年 1.669％

10年 2.215％

20年 3.104％



6日の債券先物3月限は131円90銭で取引を開始し、131円59銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.46％、10年債は4.18％、30年債は4.85％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）。



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.81％、英国債は4.56％、オーストラリア10年債は4.82％、NZ10年債は4.52％近辺で推移。（気配値）。

[本日の主要政治・経済イベント]

・16：00 独・12月鉱工業生産（予想：前月比－0.3％、11月：＋0.8％）

・17：00 スイス・1月失業率（予想：3.3％、12月：3.1％）

・22：30 加・1月失業率（予想：6.8％、12月：6.8％）

・24：00 米・2月ミシガン大学消費者信頼感指数速報（予想：55.0、前回：56.4）



海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《AK》