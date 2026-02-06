*16:12JST AHCグループ株式会社：2025年11月期決算説明文字起こし（7）

AHCグループ株式会社＜7083＞：2025年11月期決算説明文字起こし（6）の続き

三つ目は、DXの推進です。

自社開発の「AI支援さん」につきましては、機能の高度化を図るとともに、導入の拡大を進めてまいります。現場から要望の多かった利用時間管理機能やAIチャットボット機能などの実装を予定しており、より付加価値の高い製品へと進化させてまいります。

今後も継続的に需要の高い機能を追加実装することで製品価値の向上に努めるとともに、利用シーンの拡大を図り、より多くの現場への導入を推進してまいります。

社内DXにつきましては、社内データの管理を一元化し、生成AI及びクラウド技術を活用することで、必要な部署が必要なときに、無駄なく効率的にデータを活用できる環境の整備を進めてまいります。これらの取り組みにより、迅速かつ的確な経営判断を可能とする体制を構築してまいります。

以上が、2026年11月期における主要な取り組みとなります。

以上をもちまして、2025年11月期決算説明を終了いたします。

ご視聴いただき、誠にありがとうございました。《HM》