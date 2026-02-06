*15:35JST プリモグローバルHD バリュエーションレポート：レーティング_Buy 目標株価5,077円で136％の上値余地

プリモグローバルホールディングス＜367A＞

ブライダルジュエリーの企画・販売をてがける国内最大級のブライダルジュエリー企業。主力ブランドである「I-PRIMO」「LAZARE DIAMOND」を核に国内外133店を展開し、他社に先駆けて海外に進出している。国内シェア向上、海外の拡大で2029年8月期までの営業利益CAGR（2026年8月期のフィスコ予想数値と比較）は+15%と予想し、今後1年程度の目標株価を5,077円とした。

■業績概況/中期経営計画の進捗状況

マーケティング施策による集客増に加え、適時の価格転嫁も奏功し、売上収益、利益はいずれも過去最高を更新。販管費のコントロールと価格見直しから、収益性も大きく向上しつつある。

■直近決算

・概要

2026年8月期通期の業績は、売上収益が前期比7.1%増の30,000百万円、営業利益が同16.5%増の3,650百万円いずれも過去最高を更新予想。

・当社アナリストのコメント

国内の成長スピード加速、海外の再浮上は確認できており、足もとではそのトレンドが強化されている。1Q決算は順調。

■中期経営計画

・概要

中期経営計画（2025年8月期〜2027年8月期）の定量目標としては、売上収益CAGR5〜7%程度、事業利益CAGR10〜15%程度、事業利益率12%以上（2027年8月期）、ROE13%以上（2027年8月期）。

・当社アナリストのコメント

海外事業の収益改善が続くなか、店舗展開については、中国本土（3店舗）及び東南アジア（マレーシア1店舗）の出店時期を中期経営計画よりも1期前倒しする。ブライダルジュエリー需要も安定しており、計画達成に向け順調に進捗しよう。

■投資のポイント

・強み/競争力の源泉

ダイヤモンドと豊富なリングデザインを組み合わせるセレクトオーダースタイルと、ホスピタリティ重視の接客が差別化要因。最高の顧客体験を支える人財育成に強み。

・株価のアップサイド要因/変化の兆し

中国本土事業の黒字化を受けた再出店とマレーシア進出の前倒しなど海外展開が順調に進捗する場合は、業績上のアップサイドが大きい。

・株主還元

2026年8月期の1株あたり配当は前期比15円増の120円（配当性向48.4%）。配当性向の目標は40%以上。ROE13%の達成に向けて還元強化の方向性。

（執筆：フィスコアナリスト 山本 泰三）《MY》